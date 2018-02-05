В Омане женщинам разрешили водить такси
- 5.02.2018, 8:51
Машины с женщинами-водителями будут отличаться по цвету.
С 1 марта этого года в Омане женщинам разрешили водить такси. Об этом сообщают Gulf News.
Раньше в стране водителем такси могли стать только мужчины.
Машины будут разделять по цвету. Если за рулем женщина, то машина такси будет розового или голубого с белым цвета, а мужчины будут водить оранжевые или белые машины.
Одна из местных предпринимательниц Насра аль Белуши сказала, что это также возможность для женщин пользоваться такси без опасений, что можно оказаться в небезопасности.