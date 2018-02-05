Памятник Тадеушу Костюшко привезли на его малую родину 1 5.02.2018, 8:58

Большинство белорусов считает легендарного генерала национальным героем.

Вчера не только белорусы, но и весь мир отмечал 272 года со дня рождения Тадеуша Костюшко. Первый в Беларуси памятник знаменитому сыну нашей земли Тадеушу Костюшко уже вскоре появится на его родине – в деревне Меречевщина на Брестчине. Вчера, в день рождения легендарного генерала, памятник национального героя Польши и Соединенных штатов привезли из Украины.

Заместитель председателя Белорусского объединения в Швейцарии Алесь Сапега привез памятник из Украины как раз в день, когда родился национальный герой Беларуси, Польши и Соединенных Штатов, сообщает belsat.eu.

«Я считаю, что сам провоз памятника через границу – это символическое возвращение Костюшко в Беларусь, возвращение нашей памяти, возвращение наших национальных героев, возвращение нашей чести», – говорит журналист, общественный активист Глеб Лободенко.

Идея поставить памятник Костюшко в месте, где он родился, возникла в ходе обсуждения скульптуры в швейцарском Золотурне, где умер известный полководец. Там торжественное открытие состоялось во время чествования двухсотлетия со дня его смерти в прошлом году в октябре. И это был первый памятник Костюшко, финансируемый белорусами.

Памятник по эскизу скульптора Геника Лойко отливали в Харькове. А зафиксировал этот процесс специально для «Белсата» наш украинский зритель Александр Кузьменко. Он же пообщался со скульптором Владимиром Райченко, который создал швейцарский памятник и помогал отливать белорусский.

Тадеуш Костюшко называл себя литвином, а в современном понимании – белорусом. Он боролся за независимость Соединенных Штатов и руководил на наших землях национально-освободительным восстанием за сохранение Речи Посполитой, которую оккупировали и поделили между собой Пруссия и Россия. Российской армией, которая подавляла восстание, руководил Александр Суворов. Но памяти Суворова посвящена гораздо больше объектов в Беларуси – это не только улицы, но и музеи, и военные училища, и даже православные соборы.

Даже те историки, которые не признают Тадеуша Костюшко белорусом, считают, что памятник ему все же нужно установить – для привлечения иностранных туристов.

«Если поляки его почитают, если американцы чтят – пожалуйста, приезжайте, поклоняйтесь», – говорит Анатолий Сидоревич.

Большинство белорусов считают Костюшко своим героем. Это видно и из того, что денег, собранных через краудфандинговую платформу, хватило на скульптуру большего размера, чем планировалось вначале. В настоящее время ведутся подготовительные работы, и вскоре первый памятник Костюшко в Беларуси появится в Меречевщине.