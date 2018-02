Белоруска в Новой Зеландии: Минималка по стране - $15,75 в час 7 5.02.2018, 9:17

Наша соотечественница решила изменить жизнь сразу после окончания университета.

Марина уехала из Беларуси сразу после окончания университета. Сначала жила в Москве и работала в турфирме. Благодаря работе она познакомилась со своим будущем мужем, который предложил ей переехать в далекую Новую Зеландию.

Рассказ о жизни в стране на другом конце света — в материале tut.by:

О переезде

- Я всегда любила путешествовать, и мысль о том, что однажды я могу уехать из своей страны, очень даже укладывалась в моей голове, и, в принципе, меня это не пугало. Но, как оказалось, не нужно путать туризм и эмиграцию.

В Москве я работала в турфирме, которая организовывает туры в Россию для иностранцев. Работать было безумно интересно, хоть на нее и уходило чуть ли не 20 часов в сутки. Но никто не обещал, что будет легко, а благодаря работе я познакомилась со своим мужем.

Он был туристом, который очень интересовался российской (и не только) авиацией и знал обо всем этом даже больше, чем некоторые наши гиды. А вот я про Новую Зеландию не знала практически ничего, кроме того, что она находится на краю света. И, будем честными, уж точно не думала, что когда-нибудь туда перееду. Но в итоге так сложилось, что теперь «домой» я еду именно на тот самый край Земли.

К моменту переезда в Новую Зеландию мы встречались уже четыре года (на две страны), у нас родился общий ребенок, поэтому с документами проблем не было. В моем случае это эмиграция «на основе отношений», что, кстати говоря, достаточно частая причина переезда в Новую Зеландию. Хорошим новозеландским парням очень сложно найти местную жену. А вообще, страна многонациональная и приезжие здесь — большинство населения.

Новая Зеландия — очень молодое государство: заселение ее европейцами началось только в середине 18 века. Сегодня сюда приезжают в поисках новой жизни люди со всего мира. Из стран бывшего СССР, по моему опыту, переезжают по такой схеме: курсы изучения английского языка — студенческая виза — рабочая виза — резидентство. Также можно найти работу в местной компании через интернет, и если вы именно тот, кто нужен работодателю, то вам помогут оформить визу и приехать. Существует список востребованных профессий. В него входят как высококвалифицированные специалисты (врачи, IT-специалисты), так и представители строительных специальностей, учителя музыки и многие другие. Хотя «проблему мигрантов» здесь в последнее время очень яро обсуждают, и новое правительство пытается все возможные схемы усложнить.

Я приехала сюда по обычной гостевой визе, которая права работы мне не давала, но я на работу и не претендовала. Сначала приходила в себя, обживалась, пыталась понять, что и как здесь устроено. А устроено все совсем по-другому. Первое время мне все хотелось поменять и сделать по-своему, потому что так «правильно»! С английским проблем никогда не возникало: благо у меня диплом преподавателя иностранного языка. И до того как я приехала в англоговорящую страну для жизни (а не просто в отпуск), я серьезно думала, что владею языком если не в совершенстве, то на очень приличном уровне. Но говорят новозеландцы очень быстро, глотая слова и употребляя много сленга. Не то чтобы я их совсем не понимала, но так же быстро отвечать не получалось. В повседневной жизни это не причиняет неудобств, но вот если задуматься о работе, тут могут возникнуть трудности. Поэтому девять месяцев, пока я не получила рабочую визу, старалась как можно больше общаться с местными, и в скором времени проблем больше не возникало.

В Новой Зеландии много приезжих, и к акценту здесь относятся спокойно, и даже с интересом. Когда мы приехали сюда в первый раз, я всем членам семьи привезла небольшие сувениры. И вот один из них был в виде футболки с белорусским орнаментом и надписью BELARUS. Адама отчим посмотрел на нее и сказал: «Какая прекрасная футболка с названием чудесного трактора БелАрус!» Я ему долго рассказывала, что не БелАрус, а БеларУсь и вообще-то это название страны… Но это уже совсем другая история. И по большому счету такими же знаниями о нашей родине обладают большинство новозеландцев.

Про жилье

Абсолютное большинство новозеландцев живет в частных домах. Первое, на что обращают внимание наши люди, — это холод в доме, ведь тут нет центрального отопления. К тому же очень высокие цены на электричество: летом мы платим примерно $ 100, зимой — $ 300 (в месяц). Хотя относительно недавно здесь начали строить более теплые дома и ставить окна с двойным остеклением. Например, если вы хотите сдать дом в аренду, вы обязаны его утеплить и поставить стеклопакеты. Цены на съемное жилье зависят от многих факторов: расположение, размер, качество дома. Самые высокие цены в Окленде: за $ 350−400 вы можете рассчитывать только на комнату, на аренду целого дома вам придется потратить $ 600 и выше. И да, это цена аренды в неделю. Плюс ко всему, чтобы снять домик, вам придется заплатить арендную плату как минимум за четыре недели наперед, а также выплатить залог на случай, если вы что-нибудь сломаете, в размере аренды за те же четыре недели. В общем, недешевое это удовольствие.

Во всей остальной Новой Зеландии цены на аренду чуть пониже, но все равно довольно высокие. Надо сказать, «квартирный вопрос» очень актуален для жителей страны, потому что из-за огромного наплыва приезжих не хватает жилого фонда на всех. Государство пытается всеми силами стимулировать народ строить новые дома, чем покупать вторичку. Например, чтобы взять ипотеку, у вас должно быть не менее 20% от необходимой суммы в качестве депозита. Учитывая, что недвижимость очень дорогая ($ 480 тысяч в районе Веллингтона, где мы живем), это значительная сумма, и чтобы собрать ее, вам понадобится большое количество лет. Чтобы построить дом, банки готовы одобрить ипотеку при наличии у вас от 5% необходимой суммы.

Кстати про дома, очень удивляют двойные краны: один с ледяной, другой с горячей водой. Почему-то им так удобно. Почти всегда в домах отсутствуют прихожие или тамбуры. С улицы попадаешь сразу в жилую зону или на кухню. Ну и о том, чтобы снимать обувь в доме, говорить не приходится. До сих пор у нас в доме это делаю только я.

Входные двери часто стеклянные, и часто их оставляют не закрытыми на замок. А зачем? Меня это очень удивляет.

Когда я в первый раз сюда приехала, то в глаза бросилось качество газонов. Как будто у местных существует какой-то пунктик на этот счет, прям какие-то соревнования. Каждое раннее утро в выходной (неважно, солнечный он или нет) начинается со звуков газонокосилок. Прошло время, и такой же пунктик появился и в моей голове.

Про население, работу и зарплаты

Население страны совсем не большое — менее 5 млн человек. Местные сами себя называют киви. Птичка киви — это национальная гордость. Всего существует пять видов киви, и все они живут в Новой Зеландии, поэтому ее изображение можно встретить везде, начиная от логотипов коммерческих компаний и заканчивая эмблемой ВВС.

Люди в Новой Зеландии очень вежливые и приветливые. И это не выглядит как-то наиграно или неестественно. Они довольно расслабленные, никто никуда не спешит и просто наслаждается каждым моментом жизни. В медицинском центре или магазине ты не встретишь угрюмых лиц, что лично для меня было очень непривычным. Здесь я сама стала как-то легче относиться ко всему, без особого напряжения, как дома. Хотя мне до сих пор непонятно их приветствие «How are you/How is it going?» (как дела/как поживаешь?), при котором они продолжают идти куда шли, а я иду и сама себе рассказываю, как же именно я поживаю.

Больших городов в Новой Зеландии немного, основные: Окленд, Веллингтон, Крайтчерч. Местные предпочитают жить в маленьких городках. И это именно то, что они любят: построить дом где-то посреди поля, завести пару собак и жить спокойной и размеренной жизнью — идеальный вариант для большинства новозеландцев. В самом большом городе Окленде большинство населения — это иммигранты из Азии. И большинство «наших» тоже живут там. Объясняется все достаточно просто — много рабочих мест. К слову сказать, Окленд постоянно входит в списки самых лучших для жизни городов мира. Впрочем, Новая Зеландия очень часто занимает первые места в подобного вида рейтингах, в частности как «самая процветающая страна».

Всех интересующий вопрос про зарплаты: во-первых, здесь не принято обсуждать чужой доход. Этой информацией делятся исключительно в кругу семьи или с очень близкими друзьями. Даже просматривая вакансии в интернете, вы никогда не увидите, какую же зарплату вам предлагают. Нужно пройти огромное количество собеседований, прежде чем вас одобрят и наконец озвучат сумму. Считают заработок здесь за час либо он оговаривается за год (annual salary). На данный момент минимальная заработная плата — $ 15.75 в час (обсуждается поднятие до $ 16.25). Сумма оговаривается до вычета налогов, а он здесь прогрессивный: чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. При среднем доходе до $ 48000 в год ваш подоходный налог составит 17,5%, если вы зарабатываете от $ 48000 до $ 70000 — 30%, все, что выше — 33%.

Что касается поиска работы — это очень нелегкое занятие. Особенно если вы только что приехали или находитесь здесь довольно давно и вроде с образованием и со знанием английского у вас все в порядке, но вот опыта работы в Новой Зеландии или Австралии у вас нет. Когда я начала искать работу и рассылать свое резюме, на пятьдесят посланных заявок я получила, если не ошибаюсь, четыре ответа, и те отрицательные. Спасибо вам за отклик, но ждем ваше резюме в следующий раз. В такие моменты приходит полное отчаяние и разочарование от переезда. Поэтому когда мне случайно предложили подработать в обувном магазине, я была очень рада. Пока работала в магазине, не теряла надежду найти место в сфере туризма, ведь туризмом я занималась всю свою жизнь. Когда в моем резюме появился какой-никакой, но местный опыт и характеристика от моего работодателя, мне начали приходить приглашения на собеседования. Чтобы успешно пройти все этапы, понадобилось несколько месяцев неудачных попыток.

Это очень длительный и утомительный процесс. Первое собеседование длится не менее полутора часов с миллионом вопросов о том, как бы вы поступили в той или иной ситуации, что вы знаете о том или ином и так далее. Тех, кто прошел дальше, «собеседует» менеджер вашего офиса, потом они проверяют все ваши references (рекомендации от бывших работодателей), и только после этого, если вы их устроили, вам говорят о зарплате и остальных условиях трудоустройства. В общем, эта миссия хоть и выполнима, но не из легких. Знаю многих девушек из постсоветских стран, которые приехали сюда по работе мужа и так и работают в кафе официантками либо вообще не могут претендовать даже на такую должность.

Должна отметить, что работать в государственном учреждении в Новой Зеландии очень престижно, и на должности в такие организации всегда самое большое число кандидатов. Главное, что ценится, — гарантированный доход. Дело в том, что в стране много частных мелких компаний. Это приводит к конкуренции и частому банкротству той или иной фирмы и, соответственно, потере рабочего места. Поэтому если есть возможность работать в государственном учреждении, без сомнения, каждый предпочтет ее работе в частной компании.

Очень много в Новой Зеландии частного мелкого и среднего бизнеса. Чтобы зарегистрировать бизнес, здесь вам нужно заполнить онлайн-форму и заплатить «fee». Вот, собственно говоря, и все. Здесь, в принципе, бюрократия сведена к минимуму. Например, чтобы взять кредит на машину, вам достаточно ее выбрать и позвонить брокеру. Он задаст вам пару вопросов про доход, место работы, адрес и, собственно говоря, все. Одобрить кредит могут течение пары минут. Правда, прежде чем оплатить вашу покупку, пару бумаг все-таки попросят принести (копию водительского удостоверения, выписку о заработной плате).

Про транспорт, отдых и отношение к старшему поколению

Иметь машину в Новой Зеландии обязательно! И обычно на каждого взрослого члена семьи приходится один автомобиль. Получают права новозеландцы с 16 лет. Общественный транспорт здесь, я бы сказала, вообще не развит. В больших городах есть какие-то автобусы, но это абсолютно не гарантирует вам проезд в любую точку города. К тому же Новая Зеландия — это страна, где людей тянет из города на природу. Каждый выходной все выезжают за город, на пляж или в горы. Куда угодно, лишь бы не сидеть в городе. Все дороги здесь ведут к морю, поэтому у каждого уважающего себя новозеландца есть лодка, или катер, или водный мотоцикл. А также велосипед или квадроцикл. Местные ведут очень активный образ жизни, и старость здесь начинается после 80 лет. Вполне можно встретить 85-летнюю бабушку, которая собирается в круиз по Южной Америке на три месяца.

Вообще, что касается отношения к пожилым людям и родителям. Здесь не учат детей уступать места пожилым людям в общественном транспорте, возможно, потому что никто особо им не пользуется, а может потому, что пожилые люди очень активные и спортивные. И говоря «пожилой человек», они имеют в виду совсем старенького дедушку или бабушку старше 90 лет, которые почти не выходят из дома. В Новой Зеландии не принято, чтобы родители опекали своих детей до 40 лет, как это можно встретить у нас. Как только наступает возраст, когда человек может работать и зарабатывать деньги сам, родительская опека уходит на второй план. Начиная с 14 лет школьники находят работу на неполный рабочий день и начинают копить на свой первый автомобиль или поездку своей мечты.

Встречала семьи, где родители оплачивают обучение в университете ребенку, но с тем условием, что по окончании он должен эти деньги вернуть, как только устроится на работу по специальности. Если ты работаешь и живешь с родителями, то дети могут платить родителям за проживание. А также здесь очень распространена практика, когда пожилые родители, которые уже на пенсии, продают свой дом и «покупают» дом в так называемой Retirement Village. Обычно это место в очень живописном уголке, в котором построены дома для пожилых людей. Покупая его, вы получаете полную поддержку в бытовом, медицинском и культурном аспекте. К вам будут приходить и помогать убираться в доме, сходят за продуктами или в аптеку, а если вы плохо чувствуете себя и нуждаетесь в медицинской помощи — доктор всегда рядом. Также там организованы клубы по интересам, спортивные залы и так далее. Но есть одно но: дом вам не принадлежит.

Климат в Новой Зеландии мягкий, лето жаркое и засушливое, зима с частыми дождями и температурой не ниже +10 С (это считается очень холодный день). На Южном острове иногда выпадает снег. Кстати, так как Новая Зеландия находится в Южном полушарии, здесь все «вверх ногами». Чем южнее — тем холоднее, зима — с июня по сентябрь, а лето в декабре-марте. Учебный год здесь начинается в конце января — начале февраля после летних каникул. Первоклашки должны начать ходить в школу после своего пятого дня рождения, но до того как им исполнится шесть. То есть родители сами решают, когда им лучше начать ходить на занятия, единого для всех дня начала учебного года для них нет. К тому же у большинства детей до 5 класса нет домашних заданий, а если и есть, то что-то легкое, что можно решить за 15 минут.

Из-за озоновой дыры солнце очень активное, сгореть можно за 10 минут, причем даже при облачном небе. Поэтому солнцезащитные кремы есть везде: в садиках, школах, парках, детских площадках — везде их дают бесплатно, чтобы каждый обязательно пользовался ими. Ведь иначе можно заработать меланому. Что касается местного населения, то они в любую погоду могут ходить в шортах и сланцах. Часто наблюдаю картину зимой, когда утром температура может быть около нуля, а девочки идут в школу в юбочках и с голыми ногами. Зимой в пальто ходят только наши люди, у местных отличий между зимней и летней одежды нет. Сказать, что они как-то озабочены своим внешним видом, я не могу. Особенно шокируют новозеландские девушки: они не прилагают никаких усилий, чтобы выглядеть хотя бы чуть-чуть привлекательней. Главное, чтобы было удобно, а остальное — неважно. Увидеть красивую, ухоженную девушку можно редко, и можете не сомневаться, она будет иммигрантка или туристка из стран СНГ.

Безусловно, мы очень разные, и то, что для них нормально, нам кажется необычным или даже неприемлемым. Например, на работе мне подарили два цветочка и не поняли, почему я вдруг расстроилась. Когда мой муж в первый раз увидел, как я мою посуду, он долго на это смотрел со странным выражением лица. Ну я же не знала, что в Новой Зеландии, как и в большинстве европейских стран, чтобы экономить воду, посуду моют в раковине, намыливают и не ополаскивают, а сразу вытирают полотенцем, и все. Почему они едят из посуды с мылом?! Я не понимаю, а для них это более чем обычное явление. И вот именно так он продолжает ее мыть, а я потом тихо ополаскиваю, а он крутит пальцем у виска.