В Минске на улице Якуба Коласа трамвай столкнулся с Nissan 1 5.02.2018, 9:27

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Водитель легкового авто госпитализирован.

В воскресенье около 22.15 напротив дома по улице Якуба Коласа, 25 Nissan Almera столкнулся с трамваем № 1, который ехал из Зеленого Луга в сторону вокзала. Об этом tut.by сообщили очевидцы. В Минском городском управлении МЧС информацию о ДТП подтвердили.

— Работниками МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента из автомобиля был спасен водитель и передан бригаде скорой помощи. С различными травмами в тяжелом состоянии мужчина был госпитализирован, — рассказала официальный представитель МЧС Минска Ольга Мельченко.

Известно, что Nissan 2017 года выпуска управлял водитель 1982 года рождения.