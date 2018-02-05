Как жительница Беларуси нашла место силы на курильском Шикотане 2 5.02.2018, 9:47

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Белоруска рассказала о своем одиночном путешествии на мотоцикле.

Жительница Беларуси Екатерина Дубаневич поделилась с редакцией российского автомобильного журнала "5Колесо" историей своего путешествия на курильский остров Шикотан. Как отмечает девушка, "все началось со случайности, а может, это судьба". Прошлой зимой, чтобы как-то скрасить серые дни, Екатерина решила сменить картинку на рабочем столе компьютера. Ввела в поисковик "край земли", начала листать фото и ссылки и так наткнулась на настоящий Край Света — мыс на курильском Шикотане, официально носящий такое название. Девушка тут же решила, что поедет именно туда, из Минска через всю Россию на своем мотоцикле BMW F 650 GS, который Екатерина называет "Генри".

"Есть два вида путешественников: "сел и поехал" или "придумал, изучил, спланировал, просчитал, трижды подумал, подстраховался, поехал". Я принадлежу ко второй категории", — рассказала байкерша.

Подготовка к путешествию заняла у девушки чуть более полугода с учетом сбора информации, бронирования билетов и паромов. Она заранее заказала обратный билет из Южно-Сахалинска в Минск, так как понимала, что не уложится в стандартный отпуск, если будет возвращаться своим ходом. Кроме того, Екатерина оплатила билет для себя и перевозку мотоцикла паромом из Ванино в Холмск и билеты в обе стороны только для себя на теплоход "Игорь Фархутдинов", курсирующий между Курильскими островами и Сахалином, а также оформила пограничный пропуск на Шикотан.

В путешествие девушка отправилась в конце июля.

"На Сахалине я провела четыре дня, посетила краеведческий музей, узнала многое об истории острова, айнах, нивхах, местной фауне и флоре, нашла следы японского наследия, попробовала вареного краба и искупалась в Охотском море", — рассказала девушка.

Но Сахалин, как отметила Екатерина, был "только шагом к мечте". Посетив остров, девушка отправилась на пароходе "Игорь Фархутдинов" на "уже близкий ее сердцу" Шикотан.

"В здании морского вокзала (прим. ред. — было) душно и людно. У большинства — огромные чемоданы, куча покупок, баулов. Здесь и жители Курильских островов, возвращающиеся домой с покупками, и люди с материка, едущие на временные заработки, и несколько путешественников с тяжелыми рюкзаками. Каждый едет за чем-то своим, а я следую за мечтой", — рассказала Екатерина.

Через почти 30 часов она добралась до Шикотана.

"На острове всего два населенных пункта: села Малокурильское и Крабозаводское. Длина острова всего 27 км, ширина от 5 до 13 км. Население около 3 тысяч человек. До 1994 года населения было почти 8 тысяч, но многие уехали после землетрясения и цунами. Теперь по всему острову можно увидеть таблички, предупреждающие о том, что при цунами надо бежать наверх, а здания наверху обозначены, как сейсмобезопасные.

На острове расположен рыбзавод, именно сюда приезжают временные рабочие, есть современная больница, почтовое отделение, филиал Сбербанка, пожарная станция, полиция, кафе и несколько магазинов. Негусто, но все необходимое для жизни имеется. Заправку я не обнаружила, но есть люди, у которых всегда есть бензин. Цены, правда, негуманные, но что поделать — "островной коэффициент". Я с собой привезла канистру 95‑го, которой мне как раз хватило, чтобы покататься по острову.

˂...˃ Мне кажется, до мыса я почти бежала. Такая красота открылась взгляду. Сердце колотится, но хочется молчать и любоваться. Я смогла, я доехала! Я очень рада, что дорога на Край Света совсем не проста. Она и должна быть такой — сложной, трудной, чтобы приложить усилия к достижению цели.

Шикотан переводится с языка айнов как "Лучшее место" (в других толкованиях — "Большое поселение"). Русское же название в 18 веке — остров Фигурный, из-за извилистой береговой линии и множества бухточек и заливов.

На обратном пути заехала на мыс Непокорный и маяк Шпанберга. Мартын Шпанберг — российский мореплаватель, который и открыл остров Шикотан. Маяк построен японцами, вокруг много ржавых частей от каких-то морских агрегатов и вольно пасутся две лошади. Их всего на острове три: одна живет в Малокурильском и две здесь.

Мыс Непокорный стал моим любимым. Здесь можно бесконечно сидеть и думать о смысле жизни и величии природы.

Еще на острове огромное количество бухт, сопок и не истоптанных туристами дорожек. С мыса Шикотан возле Малокурильского на закате открывается потрясающий вид: под тобой стелются облака, горизонт залит розовым светом, виднеется вулкан Тятя на Кунашире, и я верю, что вижу даже Японию, хоть краешком глаза.

В предпоследний день еду на "Четыр-ку", так местные называют гору Шикотан, высота которой 412 метров. Она самая высокая на острове. Вершина горы вся окутана туманом, но развалины военных локаторов в такую погоду дают ощущение, что я очутилась в Стоунхендже…

Шесть дней на острове пронеслись как шесть часов. Прощаюсь с Шикотаном с сожалением. Это мое место силы, мой священный остров. Кто знает, может, я когда-нибудь побываю здесь снова, — рассказала Екатерина о своем путешествии.