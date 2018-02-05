Наше Арколе 1 Сергей Спариш

5.02.2018, 9:56

Победа реальна, если есть смелость и готовность к самопожертвованию.

В ноябре 1796 года Итальянская Армия Наполеона оказалась под угрозой разгрома.

Победа над австрийцами под командованием Вурмзера не была полной. Вурмзер укрылся за стенами Мантуи с большими силами, а на подмогу шли десятки тысяч солдат Альвинци и Давидовича. У австрийцев было заметное численное превосходство.

Отступать было очень опасно по политическим соображениям. В войну снова могли вступить Пьемонт и Папа. На северном фронте все было крайне печально. Поражение в Италии могло означать конец Республики.

А если нельзя отступать, то выбор простой: победа или смерть.

Наполеон решает дать бой там, где численное превосходство противника имело наименьшее значение: мост через болото возле деревушки Арколе.

Он надеялся быстро занять ее и ударить противнику в тыл. Но австрийцы были готовы к обороне.

Первые три атаки через мост были неудачными. В армии распространилось уныние, мало кто верил в победу.

Четвертую атаку повел сам Наполеон. Французы снова были остановлены плотным огнем. Наполеон выжил только чудом, потому что адьютант Мюирон прикрыл его своим телом от пули.

Атака, не давшая никаких практических результатов, вдохнула во французскую армию новые силы. Бой длился три дня, в итоге Наполеон одержал решительную победу. В процессе Арколе все-таки была взята, но это не сыграло особой роли: Арколе потеряла тактическое значение.

Эта, казалось бы, бессмысленная атака, чуть не окончившаяся гибелью главкома, не только привела к победе, но и стала подлинным началом легенды о Наполеоне. После Арколе Наполеон уже был не просто подающим надежды молодым генералом, а богом войны.

В истории есть много похожих примеров, когда, казалось бы, бессмысленная смелость становится базой для победы. Пражская Весна была бессмысленной, советские танки задавили ее. Но это был очень серьезный удар по советскому мифу. Весь мир увидел, что советский блок держится не на братстве народов или экономической выгоде, а на русских танках. Сопротивление советских диссидентов было бессмысленным, их отправляли в лагеря и психушки. Но они своей смелостью, своей самоотверженной работой подточили советский миф. Пришло время, когда в советский миф не верило даже партийное руководство - и совка не стало.

Таких примеров было много. Будут еще. Мы должны усвоить урок истории: победа невозможна без смелости и готовности к самопожертвованию.

Сергей Спариш, «Фейсбук»