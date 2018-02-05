Apple вернула себе лидерство по поставкам смарфтонов 5.02.2018, 10:22

В четвертом квартале компания продала 77,3 млн iPhone различных моделей.

Американская компания Apple вернула себе мировое лидерство по поставкам смарфтонов, обойдя своего главного конкурента - южнокорейскую Samsung, сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC) (перевод – liga.net).

По итогам четвертого квартала 2017 года доля Apple на мировом рынке смартфонов достигла 19,2%. У Samsung - 18,4%. В третьем квартале у Apple была доля 12,5%, по сравнению с 22,3% у Samsung.

Впервые с 2008 года Apple удалось обогнать Samsung по доле рынка смартфонов в четвертом квартале 2016 года.

В четвертом квартале компания продала 77,3 млн iPhone различных моделей. Чистая прибыль Apple составила $20 млрд.

Результаты компании оказались лучше ожиданий аналитиков, поэтому акции компании выросли на 3,5%, а ее стоимость впервые превысила $900 млрд.