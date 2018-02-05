Задержан подозреваемый в нападении на женщин в минской Серебрянке 5.02.2018, 10:28

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При проведении личного обыска у молодого человека был обнаружен кухонный нож.

Столичные оперативники задержали 26-летнего парня, который подозревается в совершении нападений на женщин в Серебрянке. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

3 февраля около двух часов ночи на улице Малинина в поле зрения сотрудников милиции попал парень, который был схож по приметам с разыскиваемым преступником. При проведении личного обыска у молодого человека был обнаружен кухонный нож.

«После задержания молодой человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Сотрудникам милиции он пояснил, что совершал преступления ради сексуального удовлетворения и материального обогащения. Для того, чтобы ввести сотрудников милиции в заблуждение, злоумышленник переодевался в разную одежду, а имеющиеся на теле видимые татуировки тщательные скрывал элементами одежды», — рассказали в милиции.

Задержанному 26 лет, ранее он привлекался к уголовной ответственности за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, официально нигде трудоустроен не был, иногда подрабатывал на автомойке.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 (изнасилование) и ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемому может грозить срок лишения свободы до 10 лет.

Напомним, в январе были зафиксированы несколько случаев нападения на женщин в столичном микрорайоне Серебрянка. Правоохранительным органам известно о двух случаях — неизвестный напал на девушку в районе улицы Якубова ночью 5 января. Еще один случай произошел спустя сутки — на той же улице, но возле другого дома, он напал на 43-летнюю женщину. Милиция опросила очевидцев и составила фоторобот предполагаемого преступника.