Цена на нефть для Беларуси может вырасти на $80 5.02.2018, 10:30

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Белорусские НПЗ скоро почувствуют результаты «налогового маневра» в России.

Право продавать нефтепродукты Мозырского НПЗ по одному из крупнейших контрактов, заключенных в Беларуси в последние годы, получил государственный трейдер Белорусская нефтяная компания (БНК), пишет «Завтра твоей страны».

По новому контракту, который будет действовать пять лет (до 31 января 2021 года), Белорусская нефтяная компания по 100-процентной предоплате закупит мозырские нефтепродукты на «ориентировочную» сумму 7,5 млрд долларов. БНК будет работать по комиссии, которая составляет 0,14% рубля за тонну от реализованных ею мазута и бензина.

Соответствующее решение акционеры Мозырского НПЗ, 42, 581% акциями которого через компанию «Славнефть» владеют «Газпром нефть» и «Роснефть», приняли в декабре прошлого года в связи с истечением действия предыдущего договора. Он был подписан в декабре 2014 года и истек 31 января 2018 года, сообщается на Едином портале финансового рынка.

На Едином портале финансового рынка размещена также информация о заключенной сделке по купле-продаже нефтепродуктов между «Нафтаном» и Белорусской нефтяной компанией. В декабре 2017 года акционеры «Нафтана» одобрили контракт с нею на сумму 1,5 млрд евро.

Подписание заводами новых долгосрочных контрактов на сбыт своей продукции проходит при неблагоприятных прогнозах для белорусских нефтепереработчиков. Намеченная на 2018 год реализация налоговых реформ в России может существенно повысить стоимость нефти для белорусских НПЗ и уменьшить доходность нефтепереработки.

Об этом, в частности, в апреле прошлого года на топливной конференции в Минске говорил заместитель генерального директора по обеспечению сырьем и реализации нефтепродуктов Мозыского НПЗ Владимир Сизов.

—Если в России будет реализован сценарий c обнулением экспортной пошлины, то цена на нефть для Беларуси может вырасти на 80 долларов, — сообщил Владимир Сизов. — В условиях крайне неблагоприятной конъюнктуры нефтяного рынка, связанной с опережающим падением цен на нефтепродукты по сравнению с ценами на нефть, «налоговый маневр» негативно отразился на финансовом состоянии НПЗ.

Как было заявлено в ходе доклада представителя Мозырского НПЗ, маржа нефтепереработки за 5 последних лет уже снизилась со 124 до 50 долларов на тонну, а в случае обнуления таможенных пошлин этот показатель может составить 17 долларов.