На «стене Щеткиной» появилось новое граффити 4 5.02.2018, 10:47

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Фото: «Еврорадио»

На знаменитой стене появился лаконичный вопрос.

На известной уже «стене Щеткиной» появилось новое граффити — с лаконичным вопросом: «Ну, когда уже, а?», сообщает Еврорадио.

«Стена Щеткиной» получила известность от первого социального граффити — портрета экс-министра труда Марианны Щеткиной с надписью, что это она придумала налог на безработных. Когда работники ЖЭСа уничтожили этот портрет, на его месте появилась надпись «Вы же сами все понимаете».

С тех пор неизвестные граффитисты соревнуются с ЖЭСом. На стене уже появлялись портреты председателя «совета республики» Михаила Мясниковича и фраза Мартина Лютера Кинга «Никогда не забывайте: все, что делал Гитлер в Германии, было законным».

В других местах города неизвестные художники также размещали социальные граффити: например, министра внутренних дел Игоря Шуневича в шинели НКВД, председателя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько — в образе телепузика.