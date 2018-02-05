На «Полесье» зарплату платят махровыми полотенцами и зеленым горошком 6 5.02.2018, 10:56

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Архивное фото Vandrouka.by

Из-за отплаты продукцией у работников не остается денег на квартплату.

«Заработную плату в полном объеме хотелось бы получать в белорусских рублях, а не в виде продуктов питания или иных товаров», – с такими словами обратились на «горячую линию» профсоюзов работницы пинского ОАО «ПТО «Полесье». Об этом сообщает сайт 1prof.by.

Женщины поведали, что в минувшем году согласно приказу нанимателя работники «Полесья» должны были раз в месяц в счет заработной платы покупать в столовой предприятия продукты питания на сумму 40 рублей. Не всем это понравилось..

– В виду экономических трудностей, которые предприятие испытывает в последнее время, приходится прибегать и к таким мерам, – прокомментировала ситуацию председатель Брестской областной организации профсоюза работников легкой промышленности Ирина Бахмуцкова.

– В коллективном договоре нашего предприятия в разделе «Оплата труда» есть пункт, допускающий смешанную форму оплаты труда: часть деньгами, а часть – продукцией, своей или иной, – пояснила председатель профкома «Полесья» Елена Белоус. – Статья 74 Трудового кодекса также позволяет с согласия работника применять натуральную форму оплаты труда.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Полесье» Виктор Войтович тоже сослался на непростое финансово-экономическое положение:

– Есть потребители, которые не могут рассчитываться с нами деньгами за поставленную продукцию, – потребкооперация, к примеру. Взамен за наши трикотажные изделия они дают продукты питания или иной товар, который мы реализуем у себя.

Действительно, в 2017 году был издан приказ по предприятию, который касается вышеупомянутых 40 рублей, и все работающие на фабрике его подписали. А вот январское решение нанимателя о двойном увеличении суммы натуральной оплаты труда вызвало недовольство. К тому же на этот раз работники уже не могли выбирать, что им взять, – для них заранее составили список-минимум, в который вошли не только продукты питания, но и иные товары, к примеру, полотенца.

– У нас и без того низкая зарплата, а с такими «покупками» порой не остается и на квартплату, – сетовали по телефону работницы «Полесья». – К тому же предложенный райпо товар имеет довольно высокую наценку: тот же горошек можно купить и за меньшую цену.