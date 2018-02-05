Алиев перенес президентские выборы в Азербайджане 5.02.2018, 10:59

Ильхам Алиев

Внеочередные президентские выборы состоятся 11 апреля.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля, сообщает «Настоящее время».

Голосование должно было пройти в октябре 2018 года. С чем связан перенос выборов в заявлении президента страны не сообщается.

Алиев – кандидат в президенты Азербайджана от правящей партии.

В 2016 году в Азербайджане прошел референдум о внесении изменений в конституцию. Всего в главный документ страны внесли 29 поправок.

Среди изменений – продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет. Нынешний глава страны, 54-летний Алиев, занимает пост президента с 2003 года, переняв его у больного отца и уже трижды побеждал на президентских выборах (в 2003, 2008 и 2013 гг.) Его нынешний президентский срок должен закончиться в 2018 году.

Согласно другой поправке, в стране создали два вице-президентских поста. Оба вице-президента будут назначаться и увольняться президентом, а первый вице-президент станет вторым человеком в стране. В случае если президент будет не в состоянии выполнять свои обязанности, именно к нему (или ней), а не к премьер-министру, которого назначает парламент, перейдут президентские полномочия.

В 2017 году Алиев назначил свою жену, депутата Меджлиса Мехрибан Алиеву первым вице-президентом Азербайджана.