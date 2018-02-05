На «Ждановичах» под красным флагом торгуют пневматическим оружием 28 5.02.2018, 12:15

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Архивное фото tut.by

Прилавок с оружием под флагом государства, которого нет, стоит у самого входа на минский рынок.

Письмо и фотографию прислал в редакцию nn.by читатель Олег Грушецкий.

«На минском рынке «Ждановичи» спокойно торгуют пневматическим оружием под красным флагом с серпом и молотом. Флагом государства, которого нет, хотя Беларусь давно независимая.

Прилавок с оружием под красным флагом стоит у самого входа на рынок, недалеко от автобусной остановки «Масюковщина» — мимо него не пройдешь. Флаг с коммунистической символикой (запрещенной в наших европейских странах-соседках, но не у нас), развевающийся над «Ждановичами», можно увидеть издалека.

Административных нарушений по белорусскому законодательству в этом вроде бы нет, потому администрацию рынка, похоже, это не волнует. Однако с учетом того, что в последнее время советская символика далеко не всем по нраву, администрации следовало бы задуматься.

У многих белорусских семей родственники пострадали от «Большого террора», сталинских репрессий, были расстреляны или прошли через лагеря. И все это так или иначе связано с подобной символикой. Но попробуйте это объяснить продавцу за прилавком».