«Были только стеклорез и угольник»: житель Барановичей создал бизнес с «нуля» 5 5.02.2018, 12:21

3,367

Первым изделием будущего предпринимателя стал логотип Apple.

Владелец мастерской по резке стекла – 24-летний Евгений Барсукевич – рассказал Intex-press, что подтолкнуло его на открытие своего бизнеса, где взял первоначальный капитал и на чем удалось сэкономить:

- В первый раз я взял в руки стеклорез и кусок стекла, когда мне было лет 15. Это был небольшой осколок зеркала, и мне почему-то захотелось что-то из него вырезать. Примерно через полчаса осколок превратился в «яблоко» – я вырезал логотип известной компьютерной фирмы. До сих пор эта «проба пера» хранится у меня дома на полке. Даже сейчас, когда у меня есть опыт в этом деле, я понимаю, что работа была не из легких: резать стекло по неправильным неровным линиям достаточно непросто.

На этом эксперименте тогда все и закончилось. После школы я поступил в университет, потом была армия. Когда вернулся после службы, решил, что хочу работать на себя: сам контролировать свое время и рабочий график. Чем заниматься, долго не думал, – резкой стекла. Тем более что спрос на эту услугу был. Знакомые, которые занимаются изготовлением мебели, рассказали, что люди часто заказывают шкафы или полки, для которых нужны стекла или зеркала определенного размера. Эти же знакомые стали и моими вдохновителями: без их советов я бы не решился на такой ответственный шаг, и моими первыми клиентами – я вырезал стекла для мебели их заказчиков.

Не тратить деньги на то, без чего можно обойтись

Я решил действовать грамотно и не тратить деньги на то, без чего можно начать свое дело.

Под помещение взял гараж, который находится километрах в десяти от города Барановичи. Гараж принадлежит моим друзьям. Они, узнав, что я собираюсь открывать свой бизнес, предложили мне для начала воспользоваться их гаражом.

Я согласился, хотя сомнения были. Вдруг потенциальный клиент не захочет ехать за город и предпочтет другую фирму, которая находится поближе? Такая вероятность, конечно, была и остается до сих пор, но я решил попробовать. Нецелесообразно начинать работать за городом, если бизнес связан, например, с торговлей продуктами питания или другими ежедневно необходимыми товарами. Мои же услуги не предполагали ежедневную в них потребность. Я посчитал, что, если человек сделал шкаф и ему нужно зеркало для него или створки из стекла, он найдет возможность приехать за город.

Так что на аренде помещения я сэкономил.

Были только стеклорез и угольник

Чуть больше года назад я оформил ИП. На это понадобилось несколько дней.

Первое время из инструментов у меня были только стеклорез и угольник, денег на более серьезное оборудование у меня не было. Спасибо родителям: увидев серьезность моих намерений, они решили помочь мне и дали денег на первый станок по резке стекла. Стоил он чуть больше 500 долларов. Еще примерно 300 долларов я потратил на первую партию материалов для работы.

Следующим этапом стал поиск клиентов и заказчиков. Когда я только обдумывал свой бизнес и обсуждал свои планы со знакомыми и друзьями, один из них посоветовал мне сразу же создать свой сайт и заплатить деньги за его грамотное продвижение. На тот момент к его словам я отнесся несерьезно. Но позже все-таки вложился и в сайт, и в его продвижение, и теперь для рекламы своих услуг я использую исключительно интернет. Надо признать, что если бы я с самого начала прислушался к совету знакомого, то клиентов сейчас у меня могло бы быть гораздо больше.

Один из недостатков – нестабильный доход

Первый мой заказ – зеркало к шкафу. За него заплатили 30 рублей.

Прибыль появилась спустя месяц после открытия. Она была небольшой и сразу уходила на закупку материалов.

Так происходит и сейчас. Примерно третья часть моих доходов уходит на оплату налога (я работаю по упрощенной системе налогообложения) и взносы в Фонд социальной защиты. Внушительную часть заработка вкладываю в закупку новых материалов, амортизацию оборудования. К тому же свой заработок я не могу назвать стабильным, и это, пожалуй, один из основных его недостатков.

Иногда едва успеваешь заказы выполнять, а бывают дни, когда часами сидишь в ожидании клиентов. Но, несмотря на это, я считаю, что сделал правильный выбор, решив открыть свой бизнес. Тем более что пока мне удается полностью обеспечивать себя.

В будущем, когда заработаю больше денег, собираюсь перенести мастерскую в город. Или открою в Барановичах офис, где буду принимать заказы. Да и сайт, надеюсь, поможет с клиентами, и мой доход увеличится в разы.