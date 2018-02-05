Белорус покорил украинское шоу «Голос» 3 5.02.2018, 12:20

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Михаил Cосунов

Во время прослушивания к Михаилу Сосунову повернулись все четыре члена жюри.

На украинском канале «1+1» стартовал восьмой сезон шоу «Голос страны». В «слепых прослушиваниях» принял участие белорусский певец Михаил Сосунов, tut.by.

Михаил исполнил песню Земфиры «Блюз». Во время прослушивания к белорусу повернулись все четыре члена жюри: Тина Кароль, Сергей Бабкин, Потап и Джамала. Михаил Сосунов выбрал команду Тины Король в составе которой будет выступать во время шоу.

Михаил Сосунов известен под творческим псевдонимом Michael Soul. В 2016 году он принимал участие в белорусском национальном отборе на «Евровидение» в составе группы The EM.