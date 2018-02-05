Правозащитники вступились за политзаключенного Дмитрия Полиенко 5.02.2018, 12:57

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Бобруйская колония не пропустила 150 писем для политзаключенного.

Политический заключенный Дмитрий Полиенко написал в письме к правозащитникам, что ни одна из 150 открыток, которые ему присылали по случаю Нового года, не дошла, передает «Белсат».

Такая «блокада» – элемент давления на заключенного. Политзаключенный пишет в письме к правозащитнику Анастасии Лойко, что не помнит, сколько провел в ШИЗО – 25 или 27 суток. Ранее из-за аллергии и астмы его его уже снимали с работы изготовления перчаток, но опять вернули, несмотря на врачебный запрет.

Активистка Анисия Козлюк сообщила, что правозащитники подготовили жалобы, которые можно присылать в Бобруйскую колонию.

Полиенко почти ежемесячно помещают в штрафной изолятор за надуманные нарушения. Политзаключенный считает, что таким образом администрация создает основания для того, чтобы возбудить против него новое уголовное дело – по ст. 411 (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения).

Напомним, в октябре 2016-го Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедного пробега «Критическая масса», который прошел в Минске. Весной этого года Полиенко снова арестовали: суд отменил отсрочку и отправил Полиенко отбывать остаток срока в Бобруйскую колонию.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Полиенко узником совести.