Токсичные олигархи 8 Иван Яковина, «Новое время»

5.02.2018, 13:05

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Сюжет становится все более и более интересным.

После выхода американского предсанкционного списка, в который попали российские чиновники и олигархи, произошло много всего интересного, но сейчас хочу отметить лишь один забавный факт: вся эта публика стала, как огня, бояться попадания в число самых богатых людей страны по версии журнала "Форбс". Именно это издание использовали американцы для выявления потенциальных коррупционеров в России.

По словам главного редактора российского "Форбс" Николая Мазурина, его список превратился из "ярмарки тщеславия" в "ярмарку токсичности".

Миллионеры и миллиардеры, которые ранее с удовольствием хвалились своими капиталами, рассчитывая забраться в списке журнала повыше, теперь с воплем ужаса убегают от журналистов.

Кстати, по неофициальным данным, Кремль, обеспокоенный потерей лояльности со стороны олигархов и чиновников, уже отправил на Запад своего переговорщика. Бизнес-омбудсмен Борис Титов, который сам находится в американском списке под номером 32, улетел в Лондон.

Ожидается, что он постарается уломать западных лидеров не вводить против путинского окружения слишком уж жестких санкций. Кроме того, он попытается выяснить настроения среди российских богачей, которые постоянно живут на Западе.

Кремль очень боится гнева и нелояльности этой категории людей. Повлиять на них он может только опосредованно, так как в России они почти не появляются.

При этом у них самих – колоссальные деньги и, соответственно, возможности для влияния на политику в РФ. Заговор среди этих людей вполне возможен, так как по ним санкции ударят больнее всего.

В общем, этот сюжет становится все более и более интересным. Я буду очень внимательно за ним следить.

Иван Яковина, «Новое время»