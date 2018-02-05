Гражданская позиция: как бобруйчанин из Швейцарии помогает белорусам 4 5.02.2018, 13:20

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За границей Александр Сапега отчетливо понял, что не хочет терять свои корни.

В 2006 году бобруйчанин Александр Сапега женился на швейцарке и переехал в Цюрих. Молодой человек был далек от белорусской культуры и истории, но за границей отчетливо понял, что не хочет терять свои корни, пишет «Вечерний Бобруйск».

Тогда и появилась идея создать Ассоциацию белорусов Швейцарии, которая объединила несколько сотен человек. Сегодня они не только пытаются сохранить и передать своим детям знания белорусского языка и традиций родной страны, но и активно помогают соотечественникам. Сам же Александр часто бывает на родине, с которой его связывают не только ностальгические воспоминания, но и довольно смелые инициативы по сохранению культурно-исторического наследия Беларуси.

Два памятника Тадеушу Костюшко и прах Магдалены Радзивилл

Несколько лет назад у Александра появилась идея увековечить память Тадеуша Костюшко – белорусского, польского, литовского и американского национального героя. Он умер в швейцарском городе Золотурн, где было принято решение установить памятник.

В итоге акция послужила толчком для новой инициативы по установке аналогичного памятника в Беларуси.

– Это был повод для того, чтобы переосмыслить образ национального героя. Белорусы стали задавать вопрос: а почему у нас до сих пор нет такого памятника? И сами собрали на него деньги – кто-то давал два рубля, а кто-то и две тысячи.

Средства на памятник собирались на краундфандинговой платформе «Толока», и в итоге 10 февраля скульптура Тадеуша Костюшко будет установлена на его родине в Меречивщине (Ивацевичский район Брестской области).

– Я как раз и приехал для того, чтобы перевезти памятник из Харькова, где он был изготовлен, – говорит Александр.

А через неделю после открытия памятника, 17 февраля, будет реализован еще один проект бобруйчанина, связанный с историей знаменитого рода Великого княжества Литовского. В столичном костеле Золотого Роха состоится торжественное перезахоронение урны с прахом Магдалены Радзивилл – меценатки и общественного деятеля, которая на рубеже 19 и 20 веков активно поддерживала развитие белорусской культуры.

После революции Магдалена Радзивилл уехала в Европу и скончалась в Швейцарии, завещая похоронить себя в Минске. Только сейчас родственники смогли выполнить ее волю, эксгумировали и кремировали прах усопшей, а потом передали урну Александру Сапеге с тем, чтобы он перевез ее в Беларусь.

– Ее прах находится в Минске, в Красном костеле почти год, – говорит Александр – Все это время велись переговоры о месте захоронения Магдалены. Первоначально прах хотели перевезти в Несвиж, к которому она никакого отношения не имеет. Но в итоге был выбран компромиссный вариант – костел Золотого Роха.

Александр говорит, что во время эксгумации в могиле оказалось два скелета. Второй принадлежал дочери Магдалены, был кремирован и отправлен в Варшаву по настоянию родственников. К слову, потомки Радзивиллов подтвердили свое участие в перезахоронении праха Магдалены в Минске.

– Мне казалось, что это очень простое дело – с согласия семьи взять и перевезти останки в Беларусь. Но оказалось, что это – тоже политика, для решения вопроса понадобился почти год.

«В Швейцарии думают о помощи другим»

У швейцарцев, по словам Александра, совершено иной менталитет. Они не живут в долг и не берут кредиты на покупку мобильного телефона, телевизора. Считают, что лучше месяц как следует поработать и купить себе то, что хочется.

Средняя зарплата в Швейцарии эквивалентна 6-8 тысячам долларов США. Часть заработанных средств большинство жителей этой страны жертвует на благотворительность. Семья Александра в этом отношении – не исключение.

– Когда в швейцарском обществе человек достигает каких-то высот, начинает чувствовать себя безопасно в финансовом плане, у него появляется социальная активность. В Швейцарии думают о помощи другим. Конечно, могут встречаться эгоисты, которые предпочитают заботиться исключительно о себе, но в целом благотворительность, активный образ жизни с социальной точки зрения у швейцарцев в крови. Для них абсурдно проводить вечера перед телевизором или же каждый день тратить время на приготовление еды, когда временем можно распорядиться более рационально.

Благотворительностью занимается и Александр. Когда речь идет о помощи белорусам в Швейцарии, организации праздников или же реализации культурно-просветительских проектов, то на эти цели расходуются средства друзей ассоциации, как себя называют швейцарские белорусы, а также членские взносы.

– Когда нужна помощь, мы просто бросаем клич и собираем деньги. Обычно жертвуют в пределах 50-100 долларов, – говорит Александр.

Если речь заходит о благотворительности в Беларуси, то на это уходят личные деньги семьи Сапеги. Например, супруги за свой счет в прошлом году поменяли 30 окон в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации по улице Орждоникидзе, 40. Регулярно для детей-сирот семья организовывает походы в кино, в парк, в музей. По инициативе Александра для детей из Кличевского района однажды были арендованы два автобуса для поездки в Бобруйск.

– Мы тогда их в кино свозили, – вспоминает Александр.

Зная об активной гражданской позиции бобруйчанина, за помощью к нему обращаются многие белорусы.

– Предлагают и бизнес совместный организовать, и купить фамильные реликвии. Помогаю многим, но далеко не всем.

«Ради помощи другим приходится жертвовать своими интересами»

Повышенное внимание к Александру как к благотворителю со стороны бывших соотечественников мужчину несколько напрягает. Бобруйчанин говорит, что ему трудно отказывать людям, но и всем сразу помочь он не в состоянии.

– Выбираю тех, для кого эта помощь действительно будет важна.

Один из последних случаев – оплата задолженности за коммунальные услуги женщины из Слонимского района: случай стал достоянием общественности и вызвал бурные дискуссии в электронных СМИ. Многие высказывали мнение, что женщина, которую лишили родительских прав, не достойна помощи.

– Не мне судить, достойна она ее или нет. И не мне решать, пойдет ли ей эта помощь на пользу, – говорит Александр и добавляет, что все же потратил время и разобрался в ситуации прежде, чем погасить долги сельской жительницы.

– Она задолжала за электричество 70 рублей, ей его отключили. А потом признали условия проживания непригодными для пятерых детей и лишили мать родительских прав. Она не пьет, работает в местном хозяйстве, но получает копейки. После принудительной выплаты части алиментов на детей у нее остается рублей 40-50 на жизнь. А долг государству за содержание детей «старыми» деньгами составляет более 200 миллионов.

Александр признается, что не может вернуть женщине детей. Но привести в порядок дом он ей все же поможет – поменяет окна, привезет обои и клей.

– А дальше уже государство должно решать, как помочь ей выйти из тупика. В Швейцарии люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают серьезную социальную поддержку. В Беларуси же были задействованы все возможные механизмы, чтобы эта женщина оказалась в безвыходной ситуации.

Общественная деятельность для семьи Александра уже стала частью повседневной жизни, которую в силу огромной загруженности приходится планировать на несколько месяцев вперед. Но иногда случаются форс-мажоры, и тогда планы кардинально меняются.

– Ради помощи другим приходится жертвовать своими интересами, – признается мужчина. – Сейчас мы с семьей должны были отдыхать в Лондоне, но в последний момент я сдал билеты и приехал в Беларусь, чтобы решить вопрос с памятником Костюшко. Ну, и бобруйчан поддержать. После случая в Слонимском районе помог бобруйской многодетной семье рассчитаться за коммунальные услуги. Фамилию называть не буду – не думаю, что эти люди хотят афишировать свои проблемы.

«Европа должны знать о Куропатах»

Следующий глобальный проект Александра Сапеги связан Куропатами. Точнее, с фильмом «Желтый песочек» по рассказу Василя Быкова, посвященным расстрелу людей в Куропатах. Лента режиссера Алексея Туровича увидела свет в сентябре 2017 года, а в скором времени будет представлена в Швейцарии на немецком языке.

– Все права на озвучку фильма у меня уже есть, сейчас обсуждаются технические моменты. Мне очень не хотелось, чтобы этот фильм был с субтитрами. Позже планирую сделать озвучку «Желтого песочка» на французском. Европа должна знать о Куропатах.