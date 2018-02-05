Украинские военные освободили несколько населенных пунктов на Донбассе 16 5.02.2018, 13:25

5,028

Появилось наглядное свидетельство новых успехов украинской армии.

За последние несколько месяцев украинская армия серьезно продвинулась на Донбассе. С конца года силы АТО освободили - Травневое, Гладосово, Верхнеторецкое, Новоалександровку и Катериновку в Донецкой и Луганской областях, сообщает "Обозреватель".

Впрочем, информация об успехах ВСУ поступает в основном из уст волонтеров. В штабе же АТО предпочитают не раскрывать информацию, отвечая, что не владеют данными или же, например, что эти населенные пункты и так находились под контролем Украины.

Впрочем, информацию о планомерном продвижении подтверждают и некоторые военные с передовой, что позволяет относиться к таким новостям с большим доверием.

В связи с этим "Обозреватель" решил отметить новые успехи сил АТО на карте.

Пять освобожденных силами АТО пунктов выстраиваются в почти прямую линию. Красоту линии пока что "портит" Горловка, которая все еще находится под контролем террористов "ДНР".

От Екатериновки до Луганска - около 70 километров. Всего час-полтора езды на автомобиле. Или немного больше, если на танке.

До ближайшего неподконтрольного Украине участка на границе с Россией тоже уже не так далеко - около 100 километров.