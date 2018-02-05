Украинские военные освободили несколько населенных пунктов на Донбассе

Украинские военные освободили несколько населенных пунктов на Донбассе16
- 5.02.2018, 13:25
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Появилось наглядное свидетельство новых успехов украинской армии.
За последние несколько месяцев украинская армия серьезно продвинулась на Донбассе. С конца года силы АТО освободили - Травневое, Гладосово, Верхнеторецкое, Новоалександровку и Катериновку в Донецкой и Луганской областях, сообщает "Обозреватель".
Впрочем, информация об успехах ВСУ поступает в основном из уст волонтеров. В штабе же АТО предпочитают не раскрывать информацию, отвечая, что не владеют данными или же, например, что эти населенные пункты и так находились под контролем Украины.
Впрочем, информацию о планомерном продвижении подтверждают и некоторые военные с передовой, что позволяет относиться к таким новостям с большим доверием.
В связи с этим "Обозреватель" решил отметить новые успехи сил АТО на карте.
Пять освобожденных силами АТО пунктов выстраиваются в почти прямую линию. Красоту линии пока что "портит" Горловка, которая все еще находится под контролем террористов "ДНР".
От Екатериновки до Луганска - около 70 километров. Всего час-полтора езды на автомобиле. Или немного больше, если на танке.
До ближайшего неподконтрольного Украине участка на границе с Россией тоже уже не так далеко - около 100 километров.