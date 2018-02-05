Фотофакт: Под Гомелем спасатели вытаскивали из снега автобусы с сорока пассажирами 5.02.2018, 13:39

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Фото: МЧС

Ситуация на дорогах обострилась из-за погоды.

Из-за обильного снегопада и сильного ветра в минувшие сутки МЧС не раз пришлось оказывать помощь на дороге, пишут «Сильные новости». Например, в Светлогорском и Ветковском районах спасатели вытаскивали из снега автобусы с сорока пассажирами.

Пострадавшие от стихии есть и в Гомеле: в Железнодорожном районе дерево упало на пять машин, в Новобелице — на две.