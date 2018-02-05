Названы лучшие города мира для путешествия в феврале 5.02.2018, 13:39

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Не только лето может быть удобным временем для туризма.

Кто сказал, что конец зимы – плохое время для путешествий? Во-первых, для путешествий нет плохого времени. Во-вторых, февральские путешествия могут обойтись существенно дешевле. Поэтому, если вы имеете хотя бы несколько свободных дней и незначительные финансовые сбережения – время планировать поездку, пишет hronika.info.

Ларнака

Мифический Кипр ждет вас! Если вы мечтаете о неспешных прогулках по Кипру, дыхании моря, а главное – свободном от туристов городе – февраль – это именно то время. Весна на острове начинается рано и фактически в феврале природа начинает просыпаться. Вас ждет до +18 днем и свежая яркая зелень, здесь не увидишь летом. Море, конечно же, холодное. Зато прогуляться в футболке уже нельзя.

Аренда жилья зимой здесь существенно дешевле, как и аренда автомобилей. Заметим, без машины на Кипре очень неудобно: общественный транспорт ездит не везде, а такси достаточно дорогое. Поэтому зимний период – прекрасная возможность сэкономить. Ведь и квартира, и автомобиль обойдутся значительно дешевле, чем в высокий сезон.

На февраль недельное проживание на двух человек обойдется от 6-7 тысяч гривен. Из Киева в Ларнаку без пересадок летает отечественный МАУ и Wizz Air. Цены билетов на февраль примерно одинаковы в обоих авиакомпаниях от 5 тысяч гривен. Правда, если купить членство Wizz Air и лететь хотя бы двум людям, билеты могут оказаться еще дешевле.

Кроме моретерапии, прогулок по городу, обязательно попробуйте морепродукты. Для этого советуем выехать за город и найти уютное кафе на берегу моря. Хотя цены для Украины несколько высоки – порции просто гигантские. Также на Кипре популярные походы по горам. Здесь они безопасны и пологие. Поэтому пойти в небольшой поход вы можете самостоятельно или в составе группы.

Стамбул

Все привыкли ездить в Турцию на море. И знают, что сезон начинается только в конце апреля. Думаете, до этого в Турции нечего делать? Тогда мы предлагаем вам Стамбул! Город, который каждый конкретный турист должен посетить хотя бы раз в жизни.

Одна из лучших авиакомпаний мира Turkish Airlines предлагает рейс из Запорожья и Харькова в Стамбул по очень привлекательной цене: в пределах 80 евро. Заметим, это с багажом и питанием. Примерно за такую же цену можно взять билеты в Pegasus, но в стоимости нет багажа и питания.

Проживание на 7 дней для двух человек стартует от 3 тысяч гривен. Это, разумеется, не пятизвездочные апартаменты, а обычный хостел, но поверьте: в Стамбуле вам не захочется сидеть дома. Вкусно и разнообразно питаться вы сможете в кафе, ресторанчиках. Популярен здесь и фаст-фуд – это не банальные хот-доги или шаурма, а еда на любой вкус и кошелек.

В феврале температура воздуха прогревается здесь до +15. Как раз комфортная погода для долгих прогулок.

Банско

Не забывайте и о действительно зимнем отдыхе. Пока есть шанс – поезжайте покататься на лыжах или борде. Советуем попробовать покататься в Болгарии. Вполне европейский сервис по ценам, приемлемым для украинцев, ждет вас в современном курорте Банско.

Курорт построен по технологиям австрийцев, которые известны всему миру своей любовью к зимним развлечениям. К тому же, здесь очень красиво. Кроме катания, вы сможете насладиться красивым городком, попробовать местные блюда в уютных ресторанчиках. Болгары славятся любовью к гостям и огромными порциями.

Если брать проживание в отеле с питанием ВВ и перелетом из столицы за двоих взрослых людей, недельный отдых обойдется вам от 20 тысяч гривен. За пользование подъемниками, конечно, придется платить отдельно.

Существенно удешевить поездку может путешествие на автобусе или машине. Дорогу автобусом предлагает множество туроператоров. Машиной выгодно ехать, если вас четверо и расходы на бензин разделить между всеми. В таком случае вам придется самостоятельно забронировать жилье. Кстати, цены приятно удивляют: от 5 тысяч за неделю в апартаментах, рассчитанных на двух человек. Много небольших отелей предлагают номера с завтраками.

Венеция

Есть города, которые в планах посетить у каждого. Бесспорно, среди них и украшение Италии – величественная Венеция. Почему надо ехать сюда именно в феврале? Есть две очень веские причины:

Это очень романтичный город и оно идеально подойдет для празднования Дня Святого Валентина;

Именно в феврале происходит знаменитый Венецианский карнавал!

В этом году карнавал пройдет с 27 января по 13 февраля. Поэтому, если хорошо постараться, можно и увидеть карнавал, и отпраздновать День влюбленных в одном из самых романтичных городов планеты.

Очень дешево можно попасть в Венецию, взяв пакетный автобусный тур. Дорога (автобусом), сопровождение гида, страховка, проживание в отеле с завтраком и часть экскурсий обойдется вам от 80 евро.

Конечно, можно спланировать путешествие в Венецию самостоятельно. Дешевле будет добраться до Польши или Венгрии, а оттуда самолетом в Венецию. Или поехать на машине. Недельное проживание в апартаментах или отеле на двоих обойдется от 10 тысяч гривен. Хостел можно найти и дешевле.

Кстати, в феврале в Венеции температура воздуха днем – около 10 градусов тепла. Поэтому вы без проблем сможете долго гулять прекрасными улицами города.