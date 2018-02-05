За три года число вузов в России сократилось почти наполовину 8 5.02.2018, 13:51

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С 2014-го по 2017 год в РФ закрылось более тысячи высших учебных заведений.

В России с 2014-го по 2017 год прекратили существование 1097 высших учебных заведений и их филиалов. Эти показатели соответствуют планам Минобрнауки, где при прежнем руководителе Дмитрии Ливанове заявляли о намерении к концу 2016 года завершить "очистку" высшего образования от вузов и филиалов, которые не дают качественного образования. Тогда сообщалось, что концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы предусматривает сокращение количества вузов на 40%, а их филиалов - на 80%, пишет newsru.com.

Согласно данным ведомственной аналитической справки, оказавшейся в распоряжении "Коммерсанта", в 2017 году Рособрнадзор приостановил действие лицензии 35 организаций высшего образования. В 68 вузах и их филиалах был запрещен прием абитуриентов. Лишены гослицензии 58 вузов. В 125 действие госаккредитации было приостановлено, в 70 после устранения нарушений лицензия возобновлена. По решению арбитражных судов в 32 организациях аннулировали действие лицензии.

В общей сложности за три года количество вузов и филиалов в России сократилось на 1097 - с 2268 до 1171. Число филиалов государственных вузов уменьшилось с 908 до 428, негосударственных - с 422 до 81.

Государственных головных вузов стало меньше на 83 (с 567 до 484), негосударственных - на 193 (с 371 до 178). За этот период возбуждено 2850 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц образовательных организаций, которые были оштрафованы на общую сумму 48,3 млн рублей.

В 2015 году занимавший тогда пост главы Минобрнауки Дмитрий Ливанов анонсировал программу создания "опорных вузов" в регионах, которая, по задумке ведомства, должна была привести к объединению региональных университетов. Эксперты предполагали, что число вузов в России в результате реформы может сократиться на четверть.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что в России готовится масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности, которая коснется и вузов. Согласно планам ведомства, все университеты будут распределены по четырем категориям по уровню риска в соответствии с выявленными нарушениями. Отмечалось, что новая модель проверок должна привести к дальнейшему сокращению общего числа вузов в России.

В ведомстве рассчитывают, что переход на новую систему поможет "сосредоточиться на проверках там, где риски наиболее высоки". Как предполагают собеседники газеты, новую систему оценки качества образования власти обсудят уже в ближайшее время в связи с возможной сменой кабинета министров после выборов президента.

Напомним, согласно опубликованному в декабре мировому рейтингу вузов Round University Ranking (RUR), в первую сотню лучших вузов в гуманитарном направлении попал лишь МГУ (81-е место). В рейтинг по естественным наукам попал 31 российский вуз, но ни один не вошел в "топ-100".