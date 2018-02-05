В сети показали топ-5 самых курьезных случаев на границе в 2017 году 5 5.02.2018, 13:59

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Первое место присудили лосю, который устроил побег из Беларуси в Литву.

Белорусские пограничники опубликовали хит-парад необычных происшествий на границе, которые произошли в прошлом году. Фоном для видео с камер видеонаблюдения стали известные песни - с такой озвучкой некоторые сюжеты выглядят забавно.

На 5 месте - неудачная попытка прорыва через границу в пункте пропуска «Григоровщина» в Витебской области. Тогда 36-летний гражданин Латвии сбил шлагбаум и напролом двинулся в сторону латвийской границы. Его остановили с помощью шипованной ленты.

4 место занял житель Львовской области, который во время паспортного контроля на белорусской стороне вдруг передумал ехать в Беларусь и попытался убежать от пограничников. Его задержали.

На 3 место попали изобретательные контрабандисты. Они собирались на дельтаплане переправить в Латвию крупную партию сигарет. Не известно, на что они надеялись, но пограничники сорвали грандиозные планы. Троих неработающих граждан Беларуси задержали, а короба со 160 тысячами сигарет изъяли.

2 место досталось эстонцу. Он ехал из Швеции автостопом, и на белорусско-польской границе от польских пограничников узнал, что находится в розыске. Он решил не ждать, пока стражи границы решат, что с ним делать, и направился на белорусскую сторону. Наш пограничник остановил беглеца. А тот зачем-то лег на землю прямо на границе.

1 место в своем рейтинге пограничники отдали пенсионерке, которая путешествовала в багажнике. Эта новость произвела настоящий фурор! Оказалось, таким способом через границу женщину перевозила ее дочь - все потому, что у матери был просроченный паспорт. Под ворохом одежды спрятаться от пограничников не удалось.

И гран-при в пограничном рейтинге присудили лосю-нелегалу, который устроил побег из Беларуси в Литву. Дикие звери в поле зрения камер наблюдения на границе попадают довольно часто. Иногда они просто патрулируют границу, как волки, например. А порой прорываются через границу организованной группой, как стадо кабанов.