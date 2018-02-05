«Магдалена Радзивилл считала себя белоруской, мечтала жить в Минске» 1 5.02.2018, 14:08

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Стало известно, где и когда в Минске будут захоронены перевезенные из Швейцарии останки Магдалены Радзивилл.

17 февраля в минском костеле Святой Троицы (Святого Роха) состоится перезахоронение останков Магдалены Радзивилл. Церемонию возглавит епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособудский, сообщает официальный интернет-портал Католической церкви в Беларуси catholic.by.

Мария Магдалена Радзивилл в свое время оказывала финансовую поддержку издательству «Загляне сонца і ў наша аконца», газете «Беларус», госпиталям, сельским магазинам. В 1917 году пожертвовала бриллиантовое колье на основание белорусской греко-католической коллегии в Риме - деньги передали отцам марианам в Друе.

Благодаря ее усилиям заработали белорусские школы в ряде регионов Беларуси. Также меценатка платила стипендии студентам-белорусам, которые учились в Петербурге, поддерживала местную белорусскую библиотеку.

«Она считала себя белорусской, мечтала жить в Минске. Поэтому будет очень символично, когда мы похороним прах Магдалины здесь», - отмечал представитель рода Радзивиллов князь Матей Радзивилл, как только появились первые слухи о возможном перезахоронении в Беларуси.

Как рассказал настоятель прихода Юрий Санько, урну с останками Магдалены Радзивилл выставят для прощание в церкви накануне, вечером 16 февраля.

По словам священника, останки будут перезахоронены в левой части святилища, где возникнет памятная табличка и барельеф в честь знаменитой меценатки.

Предполагается, что на торжество приедут Матей и Михаил Радзивиллы, а также правнучка Магдалены Радзивилл - Марилена Замойская.