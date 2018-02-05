Завалит ли Минск снегом? 2 5.02.2018, 14:19

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Белгидромет на понедельник объявил оранжевый уровень опасности.

Снегопад в Москве, который прошел 4 февраля, стал самым сильным за всю историю наблюдений, пишет tut.by.

Прежний максимум фиксировали в 1957 году. Такого же сильного снегопада в ближайшие дни в Минске не будет. Циклон шел на Москву через север Украины, задев юго-восточную территорию Беларуси. Сейчас он движется в сторону Ярославской области России.

— У нас этот циклон уже прошел, — рассказывают в Белгидромете. — Он шел на Москву через север Украины, задев в ночь на 4 февраля юго-восток Беларуси: в Гомельской и Могилевской областях отмечались сильные снегопады.

Таким образом, сегодня утром в Мозыре Гомельской области снежный покров достиг 16 см, а в Мстиславле Могилевской области — 29 см.

Сейчас циклон движется в сторону Ярославской области России.

Тем не менее Белгидромет на понедельник объявил оранжевый уровень опасности. Сообщалось, что ночью 5 февраля по восточной половине страны, а также в Минске сохранится сильный ветер порывами до 15−20 м/с.

Также ожидается, что на этой неделе в Беларуси периодически будет идти снег, но он не будет таким сильным, как 4 февраля в Москве, хотя снежный покров увеличится.