Ученые рассказали, как мобильный телефон влияет на мозг

Ученые рассказали, как мобильный телефон влияет на мозг3
- 5.02.2018, 14:28
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Министерство здравоохранения США предложило провести специальные исследования.
Ученые в рамках Национальной программы по токсикологии, проводимой министерством здравоохранения и социальных служб США, выяснили, что радиоизлучение от мобильных телефонов может быть связано с возникновением рака у самцов крыс, сообщает ria.ru.
Исследователи подвергали группы мышей и крыс воздействию радиоизлучения до девяти часов в сутки.
Уровень мощности излучения составлял от полутора до шести Ватт на килограмм массы для крыс и от 2,5 до десяти Ватт на килограмм для мышей. Эксперименты с грызунами длились до двух лет.
Ученые отметили у крыс-самцов, участвовавших в эксперименте, случаи появления опухолей в тканях, окружающих нервы в сердце. У мышей и самок крыс этот эффект не наблюдался. Кроме того, у крыс был отмечен рост числа случаев кардиомиопатии.
«Мощность радиоизлучения и его продолжительность были значительно больше, чем те, которым подвергаются люди, чаще всего использующие мобильные телефоны, при этом его воздействию подвергалось все тело грызунов целиком «, — пояснил один из авторов исследования Джон Бучер.
Он призвал не экстраполировать результаты эксперимента на людей раньше времени.
Напомним, ранее ученые заявляли, почему нельзя спать рядом со смартфоном.