Владимир Кара-Мурза – младший удостоен премии «За смелость» 5.02.2018, 14:31

Владимир Кара-Мурза-младший

Вручение премии состоится на 10-м Женевском саммите за права человека и демократию.

Коалиция 25 неправительственных правозащитных организаций объявила сегодня о выдвижении российского диссидента Владимира Кара-Мурзы – младшего на получение "Премии за смелость" за 2018 года, передает «Радио Свобода».

Вручение премии состоится 20 февраля на 10-м Женевском саммите за права человека и демократию – всемирной конференции лидеров правозащитного движения и бывших политических заключенных. Форум откроется 20 февраля в Европейской штаб-квартире ООН в Женеве. Владимир Кара-Мурза, как ожидается, выступит перед дипломатами, правозащитниками, студентами и журналистами из многих стран мира.

Заместитель председателя общественного движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза – известный журналист, активист борьбы за демократию, автор нескольких книг. Он возглавляет Фонд имени Бориса Немцова, оппозиционного политика и соратника, убитого в 2015 году.

Владимир Кара-Мурза ранее выступал перед парламентариями в Европе и Северной Америке, играл ключевую роль в кампании за принятие в США в 2012 году "Акта Магнитского" в США и принятие аналогичных законов в Канаде, Великобритании, Эстонии и Литве.