В Японии разработали домашние тапочки с автоматической парковкой 3 5.02.2018, 14:51

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Такая простая домашняя вещь как домашние тапочки становится все более технологичной.

Один из японских отелей начал предлагать гостям необычную услугу — тапочки, которые умеют самостоятельно возвращаться на место. Вообще система была разработана для автомобилей, но оснастить ей можно даже пульт от телевизора, пишет medialeaks.ru.

Такая простая домашняя вещь как домашние тапочки становится все более технологичной. Уже существует специальная обувь, в которой не страшно наступить на детальку лего, но в Японии пошли еще дальше и выпустили тапочки, которые умеют парковаться.

Самоходную обувь предлагают гостям одного из японских отелей.

Каждая из тапок оснащена крошечными колесиками и системой автоматической парковки. Ее разработала компания Nissan, правда, не для для обуви, а для своих электромобилей.

Как пишет Mail Online, тапочки, помимо колес, оснащены камерами и датчиками, которые позволяют им возвращаться на место самостоятельно. Судя по проморолику, такую же функцию можно встроить в подушки, столы и даже в пульт от телевизора.

В Японии любят странные гаджеты и с удовольствием демонстрируют их на выставках. На одной из недавних выставок современных технологий были представлены такие занятные вещи как имитатор кота или накладные уши с функцией разблокировки телефона.

Но это только звучит забавно. На самом деле большинство представленных технологий могут быт полезны как в быту, так и в промышленности или торговле.