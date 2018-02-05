В Беларуси все-таки покажут комедию «Смерть Сталина» 7 5.02.2018, 15:04

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В минском прокате фильм выйдет 8 февраля.

Сегодня стало известно, что Министерство культуры Беларуси не возражает против проката фильма «Смерть Сталина». Об этом tut.by сообщил начальник управления по кинематографии Минкульта Александр Рыдван.

— В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии Министерства культуры не выявили в фильме «Смерть Сталина» фактов нарушения белорусского законодательства. Направлять фильм в Республиканскую экспертную комиссию (по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости) считаем нецелесообразным. Замечаний по дальнейшему прокату фильма на территории РБ у министерства не имеется, — заключил Рыдван.

В минском прокате фильм выйдет 8 февраля. Картину покажут в кинотеатрах сети Silver Screen в ТРЦ Galileo и Dana Mall.

Напомним, что накануне проката фильма 24 января все сеансы были отменены. Министерство культуры сообщило, что решение, давать ли картине прокатное удостоверение, будет принято только после того, как в минкульте посмотрят кино.