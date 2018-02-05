Cлонимские активисты присоединяются к празднованию 100-летия БНР 5.02.2018, 15:14

Белорусы готовятся достойно отметить День Воли.

Члены Слонимского объединения демократических сил присоединяются ко всем белорусам, которые 25 марта будут отмечать 100-летие Белорусского Народной Республики, передает «Радыё Рацыя».

К этому большому юбилею в Слониме друзья демократического сообщества планируют провести ряд интересных мероприятий. Среди мероприятий будут организованы лекции, встречи с интересными людьми, презентации книг по истории Беларуси, флешмобы, выставки, а также почтение памяти знаменитых слонимцев.

Празднование 100-летия БНР поддержали все представители демократических партий Слонима, а также члены отдельных общественных организаций.