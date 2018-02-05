Астрономы впервые обнаружили планеты за пределами Млечного Пути 1 5.02.2018, 15:26

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В ходе исследования ученые использовали метод квазарного микролинзирования.

Астрономам впервые удалось обнаружить планеты за пределами нашей галактики. О своем открытии исследователи сообщили в Astrophysical Journal Letters.

К февралю этого года исследователи открыли 3728 экзопланет, которые располагаются в 2794 системах, в 622 из них находится более одной планеты. Теперь же с помощью метода квазарного микролинзирования ученым удалось найти планеты за пределами Млечного Пути. Обнаруженные планеты располагаются на расстоянии 3,8 миллиардов световых лет от Земли.

"Эта галактика находится в 3,8 миллиардах световых лет от нас, и нет ни малейшего шанса увидеть эти планеты напрямую даже с самыми мощными телескопами, которые можно себе представить", — пояснили авторы статьи.

Метод квазарного микролинзирования предполагает использование в качестве линзы массивного астрономического объекта наподобие звезды, которая с помощью своих гравитационных полей изменяет направление и фокусирует распространение электромагнитного излучения, подобно тому как обычная линза изменяет направление светового луча. Квазарное микролинзирование является уменьшенным по масштабам методом гравитационного линзирования. В последнем в качестве линзы выступают уже гораздо более крупные объекты вроде галактик или даже скоплений галактик, которые изменяют направление света наблюдаемого объекта, находящегося за линзой. Оба варианта используются в транзитном методе обнаружения планет. Когда планета проходит мимо звезды относительно наблюдателя, свет звезды изменяется соответственно, и таким образом ученые могут определить наличие планеты.

В ходе анализа данных исследователи обнаружили энергетические сдвиги, которые можно объяснить наличием двух тысяч не связанных между собой планет между Землей и квазаром, с массами, которые варьируются от массы Луны и до Юпитера.

С помощью метода микролинзирования ученые уже обнаружили 53 планеты внутри Млечного Пути, однако это первый случай, когда астрономам удалось обнаружить признаки наличия планет в других галактиках. До этого момента исследователи не были уверены в том, что в других галактиках могут находиться планеты. Данное открытие выводит исследования пространства за пределами Солнечной системы на по-настоящему новый уровень.

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде.