На имущество Юрия Аверьянова не могут найти покупателей 2 5.02.2018, 15:33

1,655

Юрий Аверьянов

Фото: tut.by

Потенциальных покупателей пугает высокая цена.

Пару недель назад состоялись очередные торги по продаже комплекса имущества ЗАО «Ростэм», владельцем которого является бизнесмен Юрий Аверьянов, пишет nv-online.info.

В конце декабря 2016 года Экономический суд Минска признал ЗАО «Ростэм» экономически несостоятельным, в отношении ЗАО введена санация и утвержден ее план. Срок санации – по 28 июня 2018 года.

Юрия Аверьянова 18 января задержали в Берлине, сейчас идет процедура экстрадиции – бизнесмен в Беларуси обвиняется в неуплате налогов.

На недавние торги были выставлены столичный парк развлечений «Дримленд» (начальная цена объекта — 29 186 000,00 рублей (без НДС)), а также «Агрофирма Илья», которая находится в Вилейском районе (бывший колхоз продается за 6 740 100 рублей).

Одни торги по «Агрофирме Илья» уже состоялись в прошлом году – тогда покупателей не нашлось. На сей раз цену объекта снизили на 10 процентов, однако это тоже не принесло никакого результата — покупателей лот не заинтересовал, по-прежнему не поступило ни одной заявки.

Антикризисный управляющий рассказывал, что к агрофирме Аверьянова присматривались китайские инвесторы, которые просили значительно снизить цену. Но и нынешняя цена, видимо, китайских предпринимателей не устроила…

Журналисты поинтересовалась у организатора аукциона ООО «Фрондера», какая судьба ждет имущество Аверьянова дальше?

«Это уже как решит управляющий, — ответили представители «Фрондеры». – Возможно, состоятся повторные торги, а стоимость имущества будет снижена. Сколько можно проводить торги? Управляющий должен согласовать эти вопросы с собранием кредиторов, и все будет зависеть от их решения…»

Напомним, что с заявлением о признании ЗАО «Ростэм» банкротом обратился ВТБ-банк. Среди кредиторов значатся и некоторые другие известные банки.