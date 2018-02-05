Фотофакт: Британец сделал пол в доме из 27 тысяч монет 4 5.02.2018, 15:36

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На креативный проект ушло 270 фунтов.

Интернет облетели фотографии 36-летнего британца Мэтта Джайлса – он решил показать всему миру пол, который сделал своими руками. И нужно отметить, что выглядит его детище круче самых дорогих и эксклюзивных проектов, пишет «Слуцк Деловой».

Когда Мэтт Джайлс с супругой решили сделать в своём доме пол, они обшарили в поисках подходящего проекта весь интернет. Идея была гениальной и сумасшедшей одновременно – они решили сделать пол из монет. Перво-наперво креативные супруги отправились на почту и в местные банки, чтобы обменять всю бумажную наличку на монеты. Им пришлось сдать в банк 270 фунтов, на которые они получили 27 тысяч монет.

На работу Мэтт потратил 6 недель. Сначала он выложил монеты на поверхность пола, покрытую силиконом. Процесс этот оказался весьма утомительным, но, к счастью, друзья Мэтта с удовольствием помогали ему.

Когда все монеты распределили по полу, их затёрли специальным раствором, чтобы не было зазоров.

На последнем этапе использовали эпоксидную смолу. хозяева квартиры ровным слоем распределили её по «монетизированной» поверхности пола. Высыхал пол 48 часов.