Юрист: «Тунеядцев» смогут выселять из квартир и ставить в паспорт особый штамп 15 5.02.2018, 15:53

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Смысл декрета №1 нарушает многие конституционные права белорусов.

Пока министры, журналисты и активисты спорят о том, какие услуги можно будет предъявить к оплате «тунеядцам», правозащитники уже видят угрозы основным правам, заложенные в тексте декрета №1. С этой точки зрения документ проанализировал правозащитник «Весны» Павел Сапелко:

- Основным инструментом компенсации государством «недополученного» дохода от налоговых и иных платежей тех, кто будет Советом Министров отнесен к категории трудоспособных граждан, не участвующих в экономике (новый термин для обозначения «тунеядцев») станет лишение их льгот: по оплате субсидируемых расходов, получению субсидий. Очевидно, сферой проведения очередного эксперимента станет жилищно-коммунальное хозяйство.

Конституционно ли это? Лишение льгот, с моей точки зрения, вряд ли может быть отнесено к нарушению прав человека, разве что власти лишали бы этих льгот по дискриминационным основаниям: по признаку принадлежности к определенной расе, национальности, исповедования определенной религии, например.

С другой стороны, в декрете заложены основы для лишения отдельных категорий граждан основных прав, признаваемых Конституцией и международными обязательствами Беларуси. Новые жертвы декрета – «трудоспособные неработающие граждане, ведущие асоциальный образ жизни», которые по смыслу декрета будут направляться в ЛТП. Кто попадет в эту категорию – пока неизвестно; правительству поручено до 1 апреля этого года подготовить соответствующие предложения Лукашенко.

Вернемся немного назад. В наследство от СССР Беларуси достались лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), через которые ежегодно проходят несколько тысяч человек. Одновременно в ЛТП в 2016 и 2017 году содержались более 6 700 человек. В ЛТП в условиях фактического лишения свободы содержатся сроком до полутора лет не совершившие преступления граждане, страдающие алкоголизмом и нарушившие трудовую дисциплину в состоянии опьянения обязанные лица - категория граждан, обязанных возмещать государству стоимость содержания отобранных у них несовершеннолетних детей в соответствии с изданным в 2006 году декретом №18. Обязанным лицам запрещается отчуждать принадлежащее им недвижимое имущество и транспортные средства. Неработающие обязанные лица, а также работающие обязанные лица, возмещающие расходы по содержанию детей в добровольном порядке по заявлению, но не в полном объеме, подлежат принудительному трудоустройству. Они могут быть выселены из собственных жилых помещений для сдачи этих помещений в аренду. В паспорте обязанного лица проставляется соответствующий штамп. За отсутствие на работе в течение рабочего дня без уважительной причины обязанные лица во внесудебном порядке по постановлению органа внутренних дел подвергаются административному аресту с направлением на принудительные работы.

Когда заработает запущенный декретом №1 процесс, окончательная зачистка асоциальных личностей с направлением их в «трудовые лагеря» выйдет на новый уровень, затронув скорее всего и тех, кто не совершает правонарушений.

Так что можно уверенно констатировать, что власти в очередной раз не смогли отойти от привычки решать социальные проблемы через ограничение прав и свобод.