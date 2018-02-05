Суд в Киеве не признал Саакашвили беженцем 5.02.2018, 16:29

Михаил Саакашвили

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Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Такое решение на заседании 5 февраля озвучил председательствующий судья Андрей Коротких, сообщает "Украинская правда".

"Суд постановил: апелляционные жалобы ГМС и Саакашвили оставить без удовлетворения, а решение Окружного суда от 3 января оставить без изменений", - сказал судья Коротких.

Решение вступает в силу с 5 февраля.

Один из защитников Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что это решение дает власти "много оснований" реализовывать планы по "возможному незаконному выдворению Саакашвили из страны и возможной незаконной экстрадиции".

Адвокат также заверил, что это решение обжалуют в кассации.

"Нами будет обжаловано это решение в кассационной инстанции. Если суд в кассационной инстанции не поддержит наши позиции, то мы будем дальше двигаться для защиты Саакашвили. Есть еще европейские инстанции", - сказал Чернолуцкий.

В начале заседания адвокат в очередной раз заявил, что не доверяет коллегии судей, потому что не получил полного пакета документов об автоматическом распределении судей.

Также адвокаты Саакашвили просили суд перенести рассмотрение апелляции в связи с рядом других судебных процессов, но суд в этом ходатайстве отказал.

Сам Саакашвили назвал заседание суда "розводянком" и заявил, что участвовать в заседании нет смысла.