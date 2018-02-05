Бобруйчане возмущены СМС, мобилизующими на уборку снега 8 5.02.2018, 16:38

2,173

Сообщения рассылают чиновники из районных администраций.

Природа, кажется, решила компенсировать недостаток снега в двух уже миновавших месяцах зимы обильными снегопадами в последнем. Коммунальные службы к такому повороту событий ожидаемо оказались не очень готовы. Неприятно удивили многих жителей Бобруйска послания, полученные ими на телефоны от районных администраций. В этих посланиях чиновники «обращаются с просьбой помочь в уборке придомовых территорий и парковочных мест от снега».

Некоторые жители города поддержали администрацию района и вышли на улицы с лопатами, сообщает «Бобруйский интернет-портал».

Другие, напротив, возмущены:

«интересно, а администрация вышла сама и помогла сама себе??????» — вопрошает пользователь «яспортсмен» в комментариях на том же сайте.

«Я, допустим, вчера ни одного дворника не увидела с лопатой...,списали с мужем на выходной, посмотрю сегодня... А так, народ деньги платит в квитанциях за уборку дворникам, за уборку подъездов, однако,они зарплату получают, а работать не хотят...Это получается так, что люди деньги платят просто для галочки и при этом должны администрации помочь с уборкой снега. Я уверена, что даже сегодня с ЖЭУ никто не дёрнется, народ же обязан помочь, СМС же всем разослали, а им денежки капают...» — рассуждает там же TIONA (стилистика, орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что это не первый случай подобного рода в Беларуси. В январе 2014 года похожими смс-сообщениями были возмущены жители Минска. Правда, формулировка «просьбы» тогда была короче и категоричнее. Мингорисполком «убедительно просил убрать снег у машиномест и во дворах». Судя по более корректному «обращению с просьбой помочь» от бобруйских чиновников, прежние ошибки учтены. Правда, все так же открытым остается вопрос о правомерности подобной просьбы.