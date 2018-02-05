В Британии создают партию для отмены Brexit 5.02.2018, 16:40

Партия будет действовать по образцу политической силы президента Франции «Вперед, республика!».

На следующей неделе в Великобритании объявят о запуске политической партии "Восстановление" (Renew), главной целью которой будет отмена Brexit.

Об этом сообщает The Local.

Партия будет создана по образцу политической силы президента Франции "Вперед, республика!" (La République En Marche). Запуск "Восстановления" хранили в тайне в Великобритании, в то время как слухи об этом появились во Франции, где депутаты партии Макрона предлагали свою поддержку британцам.

В эти выходные в Лондоне состоялась встреча, на которой объявили имена 222 кандидатов на предстоящие выборы. Представители партии Макрона присутствовали на встрече и давали советы по тактике, необходимой для успешного запуска партии.

"Восстановление" будет официально запущен на следующей неделе. Однако движение уже имеет свой собственный сайт www.renewBritain.org. На сайте выложены три приоритета партии: восстановление экономики, преодоление неравенства и отмены Brexit. Лозунг новой политической силы - "Люди из-за пределов политики - за восстановление надежды Британии".

Как и "Вперед, республика!", партия "Восстановление" стремится привлечь представителей гражданского общества, которые ранее не занимались политикой. Основатели "Восстановления" считают, что они могут повторить успех проевропейской партии Макрона, который сформировал собственное движение "Вперед!" (En Marche!) всего за год до победы на президентских выборах 2017 года.