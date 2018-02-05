В Сети появился трейлер фильма «Соло. Звездные войны: Истории» 5.02.2018, 16:57

Фильм расскажет о молодости одного из героев эпохальной саги «Звездные войны».

Студия Disney опубликовала первый трейлер фильма «Соло. Звездные войны: Истории», пишет «Медуза».

Картина расскажет о приключениях молодого контрабандиста Хана Соло, его друга Чубакки и Лэндо Калриссиани — шулера из далекой галактики, который впоследствии станет товарищем Соло.

Главные роли в фильме исполнили Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Олден Эренрайк и Дональд Гловер. Режиссер — Рон Ховард.