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В Беларуси возможны сбои в работе банковских карточек

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  • 5.02.2018, 17:08

Карточки некоторых банков могут работать со сбоями 6 февраля.

Карточки некоторых банков могут работать со сбоями в ночь с понедельника на вторник. О возможных сбоях 6 февраля в промежутке с 5.00 до 7.00 сообщили tut.by в банковском процессинговом центре.

— В указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр», — сообщили в центре.

В этот промежуток времени будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании банковского процессингового центра.

Перебои не коснутся держателей карт тех банков, которые создали собственные процессинговые центры или пользуются материнскими процессинговыми центрами.


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