Кремль не дал беглым бизнесменам гарантий безопасного возвращения 5.02.2018, 17:13

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Российские бизнесмены могут оказаться в затруднительном положении.

Президент Владимир Путин не будет автоматически гарантировать освобождение от уголовного преследования российским бизнесменам, желающим вернуться на родину. Запрос будет перенаправлен "соответствующим службам", которые имели вопросы к таким предпринимателям, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает bbc.com.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее заявлял, что он готовит для президента Владимира Путина список бизнесменов, которые скрываются в Великобритании от уголовного преследования, и попросит для них разрешения вернуться в Россию при условии, что они возместят причиненный ущерб.

Этот список Титов уже передал президенту. В нем - российские бизнесмены, проживающие в США, Великобритании, ОАЭ, а также на Украине и на Кипре. Их имена не раскрываются.

В ближайшее время будет подан еще один список. В него войдет "не меньше десятка" бизнесменов из Великобритании. Предприниматели должны подать формальные обращения к бизнес-омбудсмену, после чего по их делам будут сделаны экспертные заключения, сказал Русской службе Би-би-си Дмитрий Григориади, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в розыске.

"Не прерогатива президента"

"Пока мы узнали об этом из сообщений СМИ в администрации президента, и пока мы такого письма или обращения Бориса Титова не видели", - сказал Дмитрий Песков журналистам 5 февраля.

"Конечно же, речь идет о гражданах России, о предпринимателях. Кто-то из них в ладах с законом. Кто-то не в ладах с законом. Тем более, что мы знаем, что Лондон - это место где живет много людей, которые не в ладах с законом в нашей стране", - сказал Песков, отвечая на вопрос Би-би-си.

"Поэтому говорить о каких-то гарантиях президента... Наилучшей гарантией является действующее законодательство Российской Федерации. И в данном случае - это не прерогатива президента", - продолжил он.

Он добавил, что если такое письмо поступит, то оно "будет рассмотрено и наверняка ... перенаправлено соответствующим службам, органам, которые или имели вопросы к этим гражданам. Или имеют до сих пор", - сказал Песков.

Таким образом, Кремль не стал открыто поддерживать инициативу Титова. Григориани на это сказал Русской службе Би-би-си, что письменное обращение к президенту подается не для того, чтобы добиться гарантий для бизнесменов, находящихся за рубежом.

"Мы же не говорим "ребят, возвращайтесь", мы помогаем защищать права - где-то это получается, где-то нет", - сказал Григориани, подчеркнув, что речь не идет о предоставлении бизнесменам гарантий безопасного возвращения в Россию.

"[Преследование бизнесменов] - это очень часто региональные конфликты. Дела часто бывают приостановлены. Иногда речь идет о делах, где силовики, преследовавшие бизнесменов, уже не занимают своих должностей, потому что их самих посадили, или они, например, умерли, - говорит он. - А дела формально есть. Обращение к президенту - это возможность обратить внимание на эти истории и их возобновить".

Реакция Пескова, по мнению Григориани, не сможет свести инициативу на нет. "Мы же никогда не пишем "Владимир Владимирович, вмейшатесь", мы просим внимания - чтобы обращение было с резолюцией направлено в проверяющий орган, генпрокуратуру".

Встреча в Лондоне

В субботу, 3 февраля Титов провел в Лондоне встречу с российскими предпринимателями, которые в разное время покинули Россию. Встреча прошла в культурном центре "Пушкинский дом" и длилась три с половиной часа. На ней присутствовали около четырех десятков человек.

В их числе совладелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, пензенский предприниматель Алексей Шматко, бывший владелец банка "Траст" Илья Юров, основатель "Евросети" Евгений Чичваркин, бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, сооснователь компаний "Mr Doors" Максим Валецкий, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, соратник Алексея Навального Владимир Ашурков, лидер общественного движения "Говорите громче!" Андрей Сидельников.

Помимо нескольких бизнесменов на встречу пришли живущие в Лондоне русские общественные деятели.

Открыто о желании вернуться в Россию заявил Локтионов.

Некоторые из присутствующих на встрече со скепсисом восприняли предложение Бориса Титова вернуться в Россию, объяснив, что российские проблемы носят политический характер. Евгений Чичваркин, к примеру, обвинил его в том, что тот боится назвать президента Путина главным препятствием на пути возвращения российских бизнесменов в Россию.