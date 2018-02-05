Игорь Комлик: Власти боятся массовых протестов рабочих 5.02.2018, 17:24

Игорь Комлик

Cледователи допросили 200 членов профсоюза РЭП по «делу профсоюзов».

Уголовное дело «о неуплате налогов», заведенное на руководство профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в августе прошлого года, в очередной раз продлили, а следственную группу обновили, передает «Радыё Свабода».

Вторую неделю следователи опрашивают рядовых членов профсоюза РЭП в разных регионах страны, рассказал бухгалтер независимого профсоюза РЭП Игорь Комлик.

«Последние 2 недели начали опрашивать активистов нашего профсоюза, - вспоминает Комлик. - В Смолевичах, в других местах, уже допросили около 200 человек, по моим приблизительным подсчетам. Спрашивают у людей, входят ли они в РЭП, давали ли им какие-либо деньги. Это происходит в рамках нашего уголовного дела, поэтому мы решили, что оно сново продлено, хотя нас никто не информирова ».

Главу профсоюза РЭП Геннадя Федынича и профсоюзного бухгалтера Игоря Комлик задержали 2 августа 2017 года, на них было заведено уголовное дела «о неуплате налогов» в особо крупном размере. В тот же день после обысков в офисах РЭП Геннадия Федынича освободили, а бухгалтер Игорь Комлик оставался под стражей до начала октября. Перед освобождением из-под стражи 2 октября у него также взяли подписку о невыезде, а дело продлили еще на 3 месяца.

Комлик сообщил, что сейчас следственная группа изменилась.

«К началу января довольно активно вызывали на различные следственные действия чуть ли не каждую неделю, в последний раз где-то 6-7 января, а с тех пор - тишина, меня не вызывают», - рассказал Комлик.

Он не признает вины в неуплате налогов, а то, что дело так долго не закрывают, связывает с давлением на их профсоюзную организацию.

«Нас с 2004 года подавляют, сейчас новая волна, так как снова боятся массовых протестов рабочих. Им выгодно держать нас на крючке. Было время, что якобы прекратили давление, когда за РЭП вступились международные организации профсоюзов и дошло до санкций, а теперь повторяется. Когда держали за решеткой, то говорили что виноват, но ничего не нашли и освободили, а теперь пытаются искать по всем направлениям, чтобы хоть что-то нам выставить», - прокомментировал сведения о деятельности новой следственной группы Комлик.

В следственном комитете, где ведут дело лидеров профсоюза РЭП, сведений о продлении дела пока не прокомментировали.