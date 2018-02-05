Юрий Альберс: К старту мы подойдем во всеоружии 5.02.2018, 17:23

Юрий Альберс

Фото: mst.by

Тренер белорусских биатлонистов рассказал об адаптации в Пхенчхане.

Менее недели остается до открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Старший тренер национальной команды по биатлону Юрий Альберс в интервью пресс-атташе НОК рассказал о погодных условиях и временной акклиматизации в Южной Корее.

— Юрий Юрьевич, наша сборная по биатлону провела первые тренировки на трассе в Пхенчхане. Какие у вас впечатления, как у старшего тренера сборной?

— В Пхенчхане очень холодно. Пронизывающий ветер влияет на качество стрельбы: он дует все время, поэтому моментами пули сдувает до десяти сантиметров. Трасса же подготовлена хорошо, снег жесткий, перемерзший. Он здесь вперемешку с искусственным. Наша сервисная бригада уже приступила к опробованию смазок, они готовят лыжи, тестируют их. Я уверен, что к старту мы подойдем во всеоружии.

— Как настроены наши атлеты?

— Все в приподнятом настроении, потому что приехали на Олимпийские игры. Ситуация такая: разница во времени с Беларусью — 6 часов, с Европой — 8 часов. Это накладывает свои отпечатки, но мы специально приехали сюда раньше с расчетом пройти временную акклиматизацию. Все идет по плану, который учитывает и временную акклиматизацию, и расписание, и тренировки. Самое сложное — старты будут проходить в вечернее время.

— Я знаю, вы даже к особому графику сейчас перешли. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

— Пока мы пытаемся жить по европейскому времени для того, чтобы организм более плавно прошел временную акклиматизацию. Спортсмены ложатся спать (по нашему времени) и в 3, и в 4 часа ночи, встают позже. Все это делается для того, чтобы подвести организм к нормальному рабочему состоянию к дням старта.

— Настроение бодрое, и тренировки проходят на подъеме?

— Да, тренировки проходят на подъеме. Единственное, что холод и пронизывающий ветер, такая холодная погода впервые в сезоне. Условия для всех одинаковые. День-два — и мы привыкнем и к этому.