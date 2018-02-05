Дело о «цветочном грабеже» в Витебске снова закрыто 5.02.2018, 17:26

Первый раз следователи прекратили производство по делу в декабре прошлого года.

Уголовное дело в связи с «цветочным грабежом» в Витебске снова закрыли. Уже во второй раз. Об этом tut.by стало известно из собственных источников. Первый раз следователи прекратили производство по делу в декабре прошлого года. Однако в январе главной фигурантке этой истории и ее 15-летней дочери сообщили, что предварительное следствие возобновлено.

Вскоре после Нового года флорист Оксана (имя по просьбе женщины изменено) — женщина, которую обвиняли в краже цветов с клумбы, — получила письмо из Следственного комитета. В нем сообщалось, что 4 января заместитель прокурора города Витебска отменил в отношении нее и дочери постановление о прекращении уголовного преследования. «Предварительное следствие возобновлено», — говорилось в уведомлении.

Но через три недели, 25 января, городской отдел СК снова прекратил уголовное преследование в отношении женщины и ее дочери. Эту информацию подтвердила официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.