Даля Грибаускайте: Помощь НАТО оказалась очень эффективной 5.02.2018, 17:49

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Даля Грибаускайте

В Литве проходят мероприятия, посвященные годовщине отправки в страну международного военного контингента.

Президент Литвы Даля Грибаускайте отдала должное усилиям НАТО, которая укрепляет защиту своего восточного фланга. Свое заявление глава государства сделала в понедельник, 5 февраля, во время церемонии на литовской военной базе в Рукле, посвященной годовщине отправки в страну международного военного контингента под немецким руководством, сообщает DW.

"Решение НАТО улучшить оборону в нашем регионе на практике оказалось очень эффективным и успешным", - сказала президент Литвы. Военная помощь стала "не символической, а настоящей защитой", добавила Грибаускайте. Однако, полагает политик, положение остается "опасным".

В свете обострившихся после аннексии Крыма отношений с Москвой НАТО направила в три балтийские страны и в Польшу военный контингент численностью около тысячи человек каждый. В Литве командование приняли на себя немецкие военные. В Рукле, которая находится примерно в 120 километрах от границы с Россией (Калининградской областью), находятся около 450 солдат, а также военная техника. Помимо этого, в Литве находится авиабаза НАТО.