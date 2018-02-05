Видеофакт: В США каждый год в одно и то же время и место слетаются тысячи птиц 1 5.02.2018, 17:47

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Перекресток в городе Мескита давно известен местным жителям.

Кадры, снятые на днях жителем Мескита (Техас, США), не стоит смотреть людям, боящимся птиц, пишет сайт 120.su.

Видно, как бесчисленное количество пернатых кружится в воздухе, садится на столбы и провода, и в глазах просто рябит от стольких тёмных точек.

Автор видеоролика добавил, что этот перекрёсток давно уже известен местным жителям. Каждый год примерно в одно и то же время туда тысячами слетаются птицы, причём никто не знает, почему они так делают.