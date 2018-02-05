В Бобруйске ограничили проезд по мосту через Березину 2 5.02.2018, 18:01

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Фото: komkur.by

В Беларуси нашли еще один потенциально опасный мост.

В Бобруйске на потенциально аварийном мосту через реку Березина в районе ОАО «ФанДОК» ограничили движение большегрузов. В марте мост детально обследуют, чтобы начать ремонт, пишет tut.by.

«Фандоковский» мост в Бобруйске — коробчато-тоннельный. То есть такой же, как автомобильный мост через Припять в Житковичском районе, соединяющий районный центр с Туровом. В начале декабря житковичский мост закрыли для движения — треснула плита перекрытия, и дорожное полотно по всей ширине просело почти на полметра. На реке установили наплавной понтонный мост.

После этого проверили еще 4 подобных моста. Их конструкцию признали крайне неудачной и решили ограничить нагрузку.

По словам директора Бобруйского дорожно-эксплуатационного предприятия Юрия Горбакова, «фандоковский» мост, протяженностью которого составляет 433 метра, детально обследуют в марте. Планируется, что все расходы — а это около 47 тыс. рублей — лягут на городской бюджет. После чего, в зависимости от результата мониторинга, будет определена стратегия и тактика ремонта объекта.

2 февраля на мосту установили знаки «Ограничение максимальной массы». Верхний весовой предел со стороны города — 25 тонн, со стороны Могилева — 15. Разница объясняется тем, что мост разделен на две составляющие, идущие параллельно друг другу. Каждая из половин повреждена внутренней коррозией.

Мост в районе «ФанДОКа» начали строить в конце 1980-х годов как продолжение Георгиевского проспекта. Строили его с перерывами и открыли 3 сентября 2001 года.