Домрачева номинирована на приз World Fair Play за свой благородный поступок 27 5.02.2018, 18:13

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Дарья Домрачева

Фото: Laurent Salino/Agence Zoom/Getty Images

Заявка отправлена в международный комитет Fair Play.

Белорусская ассоциация спортивной прессы (БАСП) номинировала Дарью Домрачеву на приз World Fair Play Awards имени Пьера де Кубертена, пишет «Прессбол».

"Заявка отправлена в международный комитет Fair Play (CIFP) в Будапешт. Инициативу поддержали все члены БАСП", - отметила председатель ассоциации Анастасия Маринина.

Окончательное решение о присуждении приза World Fair Play станет известно в конце года.

В ходе гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце Дарья Домрачева не стала перед финишем опережать итальянку Доротею Вирер, из руки которой выпала лыжная палка. Белоруска финишировала третьей, вслед за Вирер.

Поступок трехкратной олимпийской чемпионки оценили белорусские спортивные журналисты, отправившие документы в международный комитет СIFP для присуждения приза Fair Play спортсменке, отмечает БЕЛТА. Ранее из белорусских атлетов World Fair Play Awards получил в 1983 году борец вольного стиля Александр Медведь.