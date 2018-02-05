Освобождая Донбасс 4 Георгий Тука

5.02.2018, 18:18

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Георгий Тука

За два последних месяца украинские военные вернули под свой контроль пять населенных пунктов.

Ни о каком нарушении Минских соглашений в данном случае речи нет, и быть не может. Потому что во всех договоренностях прописано, что эти населенные пункты контролируются центральной властью Украины. А по факту они, увы, находились или продолжают находится под контролем сепаратистов. Например, Дебальцево.

Таких населенных пунктов на Донбассе – несколько десятков. Как правило, это небольшие села, в которых иногда проживают десять–двадцать человек. В основном, люди давно покинули «серую зону». Тем не менее, остались и те, кто там проживает. То есть украинская армия просто берет под контроль те села, которые и должны быть украинскими с момента подписания документа.

Я не исключаю, что со стороны сепаратистов могут быть попытки отбить эти населенные пункты. Но, скорее всего, это будут диверсионные вылазки. Не думаю, что действия украинской армии вызовут серьезную эскалацию. То, что сейчас происходит на Донбассе, по международной квалификации – конфликт низкой интенсивности. Даже несмотря на то, что боевики постоянно идут на нарушение режима перемирия и ежедневно в результате обстрелов наши ребята получают ранения или гибнут, все равно это нельзя назвать конфликтом даже «средней интенсивности».

Уверен, что украинской армии следует продолжать такую тактику и шаг за шагом возвращать под свой контроль населённые пункты в «серой зоне». Ведь мы не просто обозначаем свое военное присутствие. В этих селах проживают граждане Украины. Там сразу появляется власть. Людям начинают оказывать гуманитарную, медицинскую помощь. В случае необходимости, выплачиваются пенсии, начинается хоть какой-то документооборот. Поэтому украинской армии, конечно же, можно и нужно продолжать такие действия.

Георгий Тука, «Новое время»