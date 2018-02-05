Друг Джорджа Клуни рассказал, как актер раздал своим друзьям по $1 миллиону 12 5.02.2018, 18:29

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Джордж Клуни

Знаменитый актер устроил встречу с 14 друзьями и раздал каждому по чемодану с деньгами.

Друг прославленного актёра Джорджа Клуни рассказал, как в 2013 году тот устроил встречу с 14 друзьями, которые когда-то помогли ему построить карьеру. И раздал каждому по чемодану с деньгами — по миллиону долларов на человека. И это не первый случай, когда Клуни удивляет окружающих внезапными, но очень хорошими поступками, пишет medialeaks.ru.

Daily Mail рассказывает, что предприниматель Ранд Джербер и ещё 13 человек получили от Клуни весомые денежные подарки за помощь, оказанную ему в первой половине 1990-х, когда он ещё не успел сыграть в таких хитах, как «От заката до рассвета» или «11 друзей Оушена», и ему порой приходилось нелегко. По словам Ранда, Клуни никого не предупредил о своём намерении.

Есть такая компания ребят, которую мы называем «мальчишки». Джордж позвонил мне и «мальчишкам» и сказал: «Эй, отметьте 27 сентября 2013 года в календарях. Все соберутся у меня дома на ужин».

По словам Ранда, когда все собрались, Клуни произнёс речь о том, как благодарен тем, кто поддерживал его, когда он только приехал в Лос-Анджелес, и иногда был вынужден ночевать у кого-нибудь из них на диване.

Я знаю, что у нас всех бывали тяжёлые времена, а некоторые из вас и сейчас через них проходят.

И действительно: один из присутствовавших работал в баре техасского аэропорта, пытаясь прокормить семью. Актёр объяснил, что хочет избавить друзей от необходимости волноваться о таких вещах, как образование детей или оплата ипотеки.

Кроме того, Джордж заранее оплатил налоги с каждой суммы, чтобы все получили её в полном объёме (таким образом, на каждого человека он потратил 1,3 миллиона долларов). Ранд говорит, что попытался отказаться от своего миллиона, но тогда Клуни прибег к необычному методу шантажа.

Он немедленно объявил: «Если Ранд не возьмёт миллион долларов, остальные тоже не получат!»… Вот кто такой Джордж.

Джербер считает, что карма наградила Клуни за то, что он сделал для своих друзей.