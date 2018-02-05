Михаил Жемчужный: В отношении меня хотят возбудить новое уголовное дело 2 5.02.2018, 18:33

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Политзаключенный продолжает бороться с беспределом в колонии.

6 февраля политзаключенный Михаил Жемчужный должен выйти в Горецкой колонии из помещения камерного типа (ПКТ), куда был помещен на месяц.

Как стало известно сайту palitviazni.info, Михаил сообщил на свободу, что теперь ему реально угрожает новое уголовное дело.

Напомним, что с начала августа 2017 года администрация колонии №9 в Горках, где отбывает наказание политзаключенный, начала выносить взыскания Михаилу Жемчужному за отказ переходить в отряд, сформированный из заключенных с «низким статусом». За это Михаила постоянно наказывают ШИЗО или помещением в ПКТ.

«Ситуация может значительно ухудшиться, - рассказал руководитель правозащитного учреждения «Платформа» Андрей Бондаренко. - Михаил смог передать на свободу, что в отношении него хотят возбудить новое уголовное дело по ст. 411 - за злостное неповиновение требованиям администрации колонии. С его слов, в основу дела хотят положить отказ отправиться в отряд № 13, где собирают осужденных с «низким статусом». Переводить Жемчужного в безопасное администрация отказалась. Если же начнут новое уголовное дело, то Михаилу могут добавить еще 2 года заключения».

Андрей Бондаренко считает, что таким образом администрация продолжает «ломать» политического заключенного:

«Изменить три колонии (!) И столько времени провести в ШИЗО может только либо очень опасный рецидивист, либо тот, кого велели сломать. Я из собственного опыта знаю, что они могут пойти на все. Тем более, в стране, где суд и прокуратура - формальные институты. Эти вопросы решаются в других кабинетах».